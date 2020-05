Llegó el Plan Detectar Locales 22 de mayo de 2020 Redacción Por Los lugares en donde se realizan los denominados “testeos rápidos” son los CAPS de los barrios 2 de Abril y Monseñor Zazpe.

Desde la declaración de aislamiento obligatorio y emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Estado local puso en marcha todos los mecanismos disponibles que permitieran velar por la salud de todos los rafaelinos y las rafaelinas, especialmente, de los sectores más vulnerables. Desde ya que las acciones no se detienen ante la presencia del COVID-19 y, en ese sentido, la infraestructura de salud toma un rol preponderante a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) compuesto por especialistas que están atentos a asistir y acompañar en aquellos casos que lo requieran. Cierto es que, gracias a una conducta social responsable, Rafaela pudo afrontar la situación. Hoy, nuestra comunidad es libre de circulación comunitaria, pero no por ello debemos relajarnos. Debemos seguir cuidándonos y seguir al pie de la letra todas las recomendaciones. Más allá de esto, la gestión municipal en salud no se detiene. Es así que se afianzó la articulación con el Estado Nacional la cual permite la implementación de programas enfocados a minimizar los riesgos de contagio.



DETECTAR

En ese marco, se está llevando adelante en la ciudad el Plan Detectar. Se trata de un programa lanzado por el Ministerio de Salud de la Nación, articulado con la Región 2 de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela, destinado a la búsqueda focalizada de casos de COVID-19 en los barrios con mayor vulnerabilidad. Este plan constituye una estrategia de identificación rápida de personas infectadas con el objetivo de registrar la circulación del virus de manera más rigurosa. A la vez, se busca implementar protocolos de higiene específicos para cada lugar consensuados con los municipios y comunas. Los lugares en donde se realizan los denominados“testeos rápidos” son los CAPS de los barrios 2 de Abril y Monseñor Zazpe. En esos barrios los vecinos o vecinas que presenten síntomas que se emparenten con coronavirus (fiebre, cansancio, tos seca) podrán acercarse para la asistencia médica correspondiente.