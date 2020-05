¿Se cancelan los JJOO de Tokio? Deportes 22 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró ayer que si los Juegos Olímpicos de Tokio no se logran llevar a cabo en 2021, "se cancelan", aunque el Comité Organizador sostuvo que ese año "no es la única opción" para celebrar la cita máxima del deporte.

"Tenemos que estar preparados para diferentes escenarios.

Existe el compromiso de tener estos juegos en julio del próximo año, pero si no es seguro tendremos que cancelarlos. No se puede emplear para siempre a 3.000 o 5.000 personas en un Comité Organizador", señaló Bach en declaraciones a la BBC.

Y añadió: "No se puede cambiar todos los años el calendario deportivo completo de las principales federaciones en todo el mundo. No se puede dejar que los atletas estén en incertidumbre".

La cita olímpica se iba a realizar este año pero la pandemia de coronavirus alteró los planes, por lo que El Comité Olímpico Internacional determinó que serán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, mientras que los Paralímpicos serán del 24 de agosto al 5 de septiembre.

Pese a las declaraciones del presidente del COI, el director ejecutivo del Comité Organizador, Toshiro Muto, afirmó que 2021 "no es la única opción" para desarrollar los JJ.OO.

"Nunca dijimos que 2021 fuera la única opción para celebrar los Juegos. Solo estamos trabajando de manera responsable para que el evento pueda realizarse el año próximo", manifestó Muto según consigna la agencia EFE.

En ese sentido, el japonés consideró que "no es el momento para discutir una nueva reprogramación".