Cuando personal de la Unidad Regional V de Policía transitaba por la esquina de las calles Mainardi y Rosario, observó el paso de un Volkswagen Golf sin dominio colocado y la situación llamó la atención de los uniformados.

Fue porque se tenía conocimiento sobre que por un rodado similar estaba en vigencia un pedido de secuestro junto a la detención de quien lo guiara.

Por ello se dio inicio a un seguimiento, acompañado por una solicitud de detención de la marcha.

Así las cosas, el conductor hizo caso omiso al pedido y se dio a la fuga a gran velocidad, seguido a corta distancia y en forma prudente por un patrullero, a la vez que se solicitó coloboración para acompañar la persecución.

Luego de transitar varias cuadras, quien manejaba el Volkswagen Golf estacionó en el cruce de las calles Avanthay y Maipú, e ingresó a una vivienda sita en la segunda cuadra de Avanthay.

Desde adentro, el sujeto gritó "no voy a salir, no voy a entregar el auto, otra vez con el tema del auto, ya se que se estuve mal, ya fue, no hagan cartel frente a mi casa".

CHAPAS PATENTE OCULTAS

Poco después, se identificó a Guillermo Matías C., de 38 años de edad, por el que estaba vigente un pedido de detención, por lo que el fiscal en turno dispuso una requisa en el rodado a secuestrar, constatándose que debajo de la alfombra del asiento del acompañante el detenido había ocultado ambos chapas patente.

Y sobre la documentación del auto, el vecino de mención dijo "la tiene la Policía, que me paró en la ruta el otro día".

En definitiva, a Guillermo Matías C. se le inició una causa por delito de desobediencia al aislamiento preventivo y obligatorio, y desobedieNcia y atentado y resistencia a la autoridad, siendo remitido a sede policíaca a los fines pertinentes.