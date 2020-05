Socialistas pidieron “más diálogo y menos látigo” al gobernador Locales 21 de mayo de 2020 Redacción Por La Provincia condiciona la transferencia de partidas por la emergencia sanitaria a que municipios y comunas cumplan estrictamente las normas y protocolos sobre actividades autorizadas. Lifschitz y los suyos salieron al cruce de Perotti.

FOTO PS BLOQUE OPOSITOR. Lifschitz, Pinotti y Balagué entre otros diputados del Frente Progresista.

El bloque de diputadas y diputados socialistas rechazó las expresiones del ministro Coordinador de Gabinete, Rubén Michlig, que acusó al Frente Progresista, Cívico y Social de discriminar a municipios y comunas durante su gestión y recordó que la distribución de fondos siempre cumplió con los criterios que dispone la ley de coparticipación. “El Frente Progresista nunca necesitó de un decreto extorsivo para acordar políticas con intendentes y presidentes comunales”, afirmaron.

Tras la publicación del decreto 420 del gobernador Omar Perotti en el que se condiciona la entrega de los fondos de emergencia por Covid-19 a municipios y comunas si no se acatan en las localidades las decisiones y normativas adoptadas por la provincia, los diputados y diputadas de Socialistas exigieron “más diálogo y menos látigo a la hora de la tomar decisiones”.

“En momentos de crisis y emergencias como los que estamos atravesando a partir de la pandemia de Covid-19, es cuando más deberían funcionar las instituciones de la provincia, mantener diálogo permanente con intendentes y presidentes comunales, explicar y consensuar medidas, y no pretender someter a las autoridades locales a través del látigo y la billetera cuando están haciendo un esfuerzo enorme en este contexto”, señalaron. “En un contexto de crisis como el actual, la eliminación de los Nodos regionales dejó a la provincia sin ámbitos de diálogo y que contemplen las distintas realidades territoriales”, se lamentaron.

“Nos preocupa que el ministro Rubén Michlig busque justificar estas medidas autoritarias. La inmensa mayoría de los intendentes y presidentes comunales están trabajando arduamente para enfrentar la pandemia, con escaso acompañamiento de parte del gobierno provincial”, afirmaron desde el bloque Socialistas.

“El gabinete de Perotti debería estar ocupado en asistir a los municipios y comunas, que vienen trabajando a destajo, montando centros de aislamientos, abocados a innumerables tareas de control del cumplimiento de la cuarentena y supervisión de precios, y a distintas tareas de mantenimiento que ponen al límite sus recursos, y no amenazando desde Santa Fe con decisiones autoritarias que evidencian su falta de diálogo y consenso”, señalaron las legisladoras y legisladores.

Tal como publicó LA OPINION en la edición de ayer, el decreto N° 420 deja en claro que de ahora en adelante la provincia girará los fondos correspondientes a la emergencia sanitaria a los municipios y comunas que demuestren un cumplimiento estricto de las normas y protocolos vigentes para las actividades autorizadas. Si un intendente o un jefe comunal autoriza por exclusiva cuenta alguna actividad, entonces corre el riesgo de quedarse sin su porción de una torta de 3.000 millones de pesos autorizados por ley.