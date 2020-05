“Hay una oportunidad nueva que hay que habilitar desde la perspectiva de derechos” Locales 21 de mayo de 2020 Redacción Por El secretario de Educación de la provincia, Víctor Debloc, se refirió a la Resolución 0223/20 impulsada por el Ministerio de Educación de Santa Fe y que despertó muchas críticas respecto a lo repentina de la decisión y la falta de consultas sobre la situación de los repitentes.

En las últimas horas se dio a conocer una resolución del Ministerio de Educación de Santa Fe, que despertó duras críticas por parte de diferentes sectores de la educación, sobre todo por la falta de consultas y lo “improvisada de la medida”, advierten.

El secretario de educación, Víctor Debloc, habló y dijo que “con los gremios estamos conversando alternativas en algunas videoconferencias que hemos tenido, pero además nos llamamos, hay una objeción de que fue inconsulta la medida, pero algunos acuerdan que el objetivo de la revisión normativa es buena en esto de habilitar nuevas oportunidades, pero señalando que fue inconsulta. Seguimos conversando”.

“Estamos atentos también a la presentación que ha hecho un conjunto de directores de escuelas secundarias de la Región III, ellos hacen un recorrido sobre el trabajo pedagógico que hacen las escuelas secundarias, la organización, los esfuerzos; me parece que todo eso está muy bien sabiendo que cada ítems que ellos mencionan es valioso en el marco de las escuelas que están trabajando seriamente, comprometidas y donde el seguimiento de las trayectorias escolares no ha tenido dificultades, no en todas las escuelas es así, tenemos regiones donde las cosas pueden ser un poco más diferentes”, apuntó el funcionario.

Debloc explicó que por su experiencia en educación secundaria y superior, viene observando desde hace un tiempo que cuando se llega a noviembre, en el cierre del ciclo lectivo, no hay demasiado seguimiento de las trayectorias hasta febrero o marzo, en algunas instituciones. Y precisó: “nos encontramos con alumnos que llegan al año subsiguiente y les preguntamos porqué pasa eso, y por una materia o por dos se ven obligados a un proceso de repetición de contenidos, de estrategias, y a veces las planificaciones se modifican y se adaptan en función de contextos, de grupos de alumnos, de diagnósticos que se van haciendo de nuevas realidades y entonces es ahí donde creemos que hay una oportunidad nueva que hay que habilitar, que se la hace la perspectiva de derechos no pensando particularmente en el mérito sino en esa perspectiva de derechos, generando oportunidades en un marco de incertidumbre, de aislamiento social preventivo, de dificultades, porque la pandemia ha venido a sacudir todo”.

El secretario justificó de algún modo estas disposiciones a partir de que “la pandemia vino a sacudir todo, sacudió el calendario, los tiempos organizados, los espacios porque no estamos trabajando en el aula habitual, estamos trabajando en nuestros hogares, los docentes recurren a lo que tienen a mano para hacer la comunicación”.



PARA EL MINISTERIO

NO ES UN RETROCESO

Respecto a lo específico de la resolución que desató la polémica, Debloc precisó que “en este contexto hemos planteado alternativas para los alumnos que tienen 3 o 4 materias para recibir un itinerario formativo y tratar de aprobar si pueden, pero es una elección del estudiante, donde hay quienes pueden no elegirlo o no estar dispuesto a hacer el esfuerzo que eso significa”.

“Retroceso no es, en todo caso es una avance de oportunidades que se habilita y de pensar que hay alumnos que están bastante desvinculados, que no todos están respondiendo y estamos invitándolos a unos y a otros en el marco de las diferentes realidades que hay a que si eligen las alternativas que se les ofrece, pongan en marcha un itinerario formativo y vemos cómo fortalecemos a la escuela para que no haya ningún tipo de agobio o de saturación de tareas”, manifestó.