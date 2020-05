El Atlético de Trullet que logró un notable ascenso en 2011 Deportes 21 de mayo de 2020 Por Martin Ferrero Un día como hoy, la "Crema", tras vencer a Atlético Tucumán, llegaba a la máxima categoría del fútbol argentino, por segunda vez en su historia. El "Flaco" Castro, autor de uno de los goles en el Jardín de la República, fue parte de tremendo campañón de aquel equipo y lo recordó con LA OPINION.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO EL FLACO CASTRO. / “Fue como el broche de oro para un equipo que la venía peleando desde hacía unos años". FOTO ARCHIVO EN TUCUMAN. / Atlético lograba el ascenso a Primera, cuatro fechas antes del final del torneo. Campañón.

En la temporada 10/11, Atlético de Rafaela tuvo un campeonato de B Nacional digno de poner en un cuadro. Inolvidable. De las campañas con mayor eficiencia en sumatoria de puntos en sus años de profesionalismo. Terminó primero en el torneo, con 77 puntos en 38 partidos. Y este jueves 21 de mayo se cumplen nueve años de aquel triunfo 2 a 0 ante Atlético de Tucumán, en el Jardín de la República, con goles de Carniello (17m PT) y Castro (24m ST), que le daba el ascenso (el segundo de su historia) a la Primera División. ¡Y lo consiguió faltando cuatro fechas!

Todos coinciden que aquel sábado de mayo se terminó de cerrar algo que se venía gestando desde antes. Tras siete años y de la frustración por las dos promociones seguidas que se perdieron ante Gimnasia, la “Crema” alcanzaba su gran objetivo de volver a la Primera División, con una incuestionable victoria en un reducto difícil como lo es el Monumental José Fierro.

Después de aquel fatídico 4 de julio de 2004 muchas cosas pasaron por Alberdi. En su mayoría no muy buenas. Así y todo, durante años Atlético estuvo a tiro de volver y fundamentó en la unión de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores la gran base para regresar al fútbol grande de nuestro país.

En 34 fechas le sacó 14 puntos al tercero, que era San Juan, y así consiguió ese boleto por el que tanto luchó.

“Fue como el broche de oro para un equipo que la venía peleando desde hacía unos años, sumado a los dos mazazos esos de las promociones anteriores”, señaló a La Opinión Alexis Nicolás Castro, en una charla muy sincera. “Los refuerzos que llegaron para ese 2011 potenciaron mucho el equipo, la base que había era buena, por esas cosas del destino no se había podido dar antes pero se sabía que en el corto tiempo se iban a ver los frutos”, agregó el ‘Flaco’ de Mina Clavero que se encuentra radicado en nuestra ciudad y jugando –hasta que covid-19 quiso- para Brown de San Vicente en el Federal Regional Amateur.



-¿Crees que fue mucho del ‘azar’ aquel torneo…?

-Se alinearon los planetas. Hubo rendimientos muy altos, en mi caso personal fue lo mejor que tuve en lo deportivo. Pero los goles de Cari (Carignano), de Fede (González), el medio que metía por todos lados, la defensa que era prácticamente impasable, se alineó el grupo para después el resultado que se dio. Fue el broche de oro a una gran campaña y un gran equipo que se había formado.

-¿Qué tenía de especial ese equipo, el plantel?

-No sé si fue algo en particular o especial, se dio. La unión del grupo, las buenas relaciones que pudimos hacer todos. Más allá del golpe duro de la promo de Gabi (Airaudo), los Carniello, Sara, Serrano ya venían de la otra promoción (la del 3-0 y 0-3), y era saber cómo iban a responder el próximo año, para qué estaba el equipo. Se pudo mantener la base, llegaron refuerzos que potenciaron el grupo, se potenciaron todos, se fortaleció el grupo. El que entraba también rendía, respondían todos, hubo una base pero sumó mucho el plantel. La relación con los dirigentes también era muy buena y estaba todo alineado para lograr ese ascenso.

-Logran el ascenso con mucha anticipación, ¿hubo un partido en donde hicieron el clic y pensaron que era el año?

-Hubo uno que fue muy resonante y es el de Rosario Central, que ganamos allá en Arroyito (1 a 0). Hubo varios pero ese, por cómo se dio el partido. Nos habían pegado una cascoteada de rancho terrible, un PT que nos entraban por todos lados jugando 4-4-2, no defensivo pero armaditos para tratar de no sufrir tanto, nos entraron por todos lados, erraron un penal, fue una lágrima. Llegamos al vestuario y después de unos minutos de silencio Carlos (Trullet) dijo que salíamos a jugar el ST con línea de tres, nos miramos todos, acá nos golean… (risas). Fue un segundo tiempo totalmente distinto al primero, hice el gol con el pase del viejito (Iván Juárez) y después de eso todos pensamos que si ganamos ese, teníamos la famosa suerte del campeón. Ahí nos dimos cuenta que el equipo solo se iba para arriba, fue clave.

-¿Cómo recordás hoy, la previa a ese partido en Tucumán?

-Había sido una semana tranquila, normal porque faltaban muchas fechas. Sabíamos que íbamos a una cancha difícil, ellos no venían teniendo un buen torneo pero es recontramil difícil ir a jugar a esas canchas. Íbamos con ese ánimo y esa química que ya tenía el equipo y con mucha confianza. Desde que empezó el partido, y después del gol de Oscar, la sensación era que no se podía escapar, una emoción terrible. La charla técnica había sido muy emocionante, el video motivacional de nuestras familias había sido muy emotivo y eso dio un empuje bastante grande para después lo que pasó en la cancha.

-¿Fue el mejor año de Nico Castro?

-Siempre que me preguntan lo digo, de mi carrera deportiva fue mi mejor expresión futbolística que tuve a lo largo de los años. Me agarró en la edad justa también, ya venía del año anterior con goles, buenos rendimientos y la continuidad, algo clave para todo jugador; también la confianza que me dio Carlos, y poder jugar es todo. El tandem que hicimos con César y Fede, más todo el equipo que estuvo siempre en un gran nivel, sin dudas que fue lo mejor en lo deportivo. En los distintos clubes que pase tuve buenos y malos rendimientos pero esos tres años de Atlético fueron maravillosos.