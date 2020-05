Se tomaron decisiones respecto a valores de mayo en mérito al precio de la leche SUPLEMENTO RURAL 21 de mayo de 2020 Redacción Por Las principales empresas lácteas del país ya definieron cuánto pagarán la leche que se está remitiendo en mayo, que por lo general se paga a mes vencido, en el transcurso del mes siguiente.

Un relevamiento realizado por TodoAgro por las principales empresas lácteas de Córdoba, marcadoras de los precios de los quesos a nivel país, concluyó en que los precios de la leche de mayo en tranquera de tambo, repetirían los valores de la leche remitida en abril, aunque habrá excepciones.

Por lo menos cinco empresas de base quesera de mediano y gran porte consultadas por este medio mantendrán los valores.



BAJA DE PRECIOS

La que tomó la delantera en bajar los precios fue Nestlé, compañía que con el argumento de que pagaba por encima del promedio Siglea anunció que bajará alrededor entre 30 y 40 centavos por litro a la leche que se compra a terceros, y un poco menos a sus propios remitentes, dijo una fuente cercana a la empresa.

El argumento bajista se completa con el perfil de productos que fabrica la multinacional de origen suizo en sus dos plantas de Argentina, muy vinculadas al mercado externo, el segmento más golpeado por la pandemia del Covid-19.

"A esta altura del mes te afirmo que con la leche de mayo no va a ocurrir nada extraño", dijo una fuente vinculada al Centro de la Industria Lechera (CIL), dando por sentado que los grandes jugadores de esa organización (Saputo y La Serenísima) tienen un compromiso con sus tamberos de anticipar 30 días antes cualquier decisión y eso no ha ocurrido.

La misma fuente indicó que existen altas probabilidades que la leche remitida en junio si tenga una baja.

Un importante industrial de Córdoba dijo que en el CIL hubo industrias que estaban decididas a bajar un 5%, pero finalmente se consensuó que no haya baja alguna en mayo, aunque sí en junio.

"Bajemos todos juntos en junio", se habría acordado en la reunión.



ACOMODAR LOS

PRECIOS DE LISTA

Al mismo tiempo se intensificó el vínculo con el gobierno nacional para que se permita acomodar los precios de la lista de lácteos, ya que van quedando atrás en un contexto de suba de precios de insumos claves como envases, cartón, fermentos importados, vitaminas y los salarios de los trabajadores nucleados en Atilra.

A nivel productivo el primer semestre fue excelente y la producción se incrementó entre un 8 y un 9 por ciento, y para el segundo semestre bajaría fuerte ese porcentaje ya que las comparaciones se realizarán contra un muy buen semestre de 2019, y hay una amplia coincidencia en que el número final de crecimiento de la producción de leche en 2020 estará entre el 4 y el 5%.

Bajo este razonamiento, e incluyendo un análisis del devenir económico en 2020, otro industrial importante de Córdoba dijo que se perfilan dos escenarios para el sector lácteo nacional.

Uno tiene que ver con un escenario moderadamente optimista es que la economía caiga alrededor de un 5%, lo que implicaría una caída del consumo de lácteos del orden del 4 por ciento, es decir se ubique por debajo de los 180 litros por habitante/año, y un excedente para exportar del orden de 2.000 millones de litros de leche.

Pero también se baraja que puede darse un escenario pesimista que implica una caída del PBI superior al 10%, y eso significaría que sobren unos 3.000 millones de litros de leche para exportar y eso significaría un grave problema, y "una catástrofe de precios y un panorama muy duro para la producción", al decir de un industrial ya que se combinarían precios muy bajo a nivel mundial, imposibilidad de colocar productos, y una gran sobre oferta en el mercado interno.