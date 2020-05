Concejo: proponen prohibir el uso de artefactos de pirotecnia Región 21 de mayo de 2020 Redacción Por La propuesta figura en un proyecto de Ordenanza que ingresará hoy y que se refiere a todos aquellos artefactos cuyas emisiones sonoras superen los 84 decibeles.

FOTO ARCHIVO// CONCEJO./ El cuerpo Legislativo sunchalense durante la sesión de la semana anterior.

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- El Concejo Municipal informó que esta mañana, a partir de las 9 volverá a sesionar. En la oportunidad, en un nuevo encuentro ordinario los ediles sunchalenses considerarán la temática que mencionamos seguidamente:







Despachos de Comisión para la aprobación de proyectos







Un proyecto de Ordenanza elaborado por Leandro Lamberti



*Habilita a la Municipalidad de Sunchales a la remisión digital o electrónica de las boletas de tasas municipales.







Un proyecto de Ordenanza elevado por Andrea Ochat



*Establece la obligatoriedad del uso de máscaras sociales transparentes para funcionarios y empleados municipales que atiendan al público, para facilitar la accesibilidad comunicativa de las personas sordas.







Proyectos presentados







Esta semana, la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto y el edil Horacio Bertoglio presentarán dos proyectos de Minuta de Comunicación:







-Solicita la presencia de la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas en el Concejo Municipal.







-Solicita al Intendente Municipal ratifique o rectifique la información vertida -en el marco de la conferencia de prensa del pasado 13 de mayo- en el sentido que no se obtuvieron las autorizaciones necesarias para la instalación de dos cinemómetros fijos, de acuerdo a lo pautado en la Ordenanza Nº 2805.







Por su parte, el concejal Oscar Trinchieri presentará dos nuevas propuestas:





Proyecto de Minuta de Comunicación



*Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita la rendición de cuentas presentada en el marco del aporte autorizado por Ordenanza Nº 2746 (Asignación del Fondo de Obras Menores del año 2018; para ser destinado a la concreción de la obra “Cordón cuneta y desagües en áreas con dificultad de anegamiento”).







Declaración



*Declara de Interés Municipal, Ciudadano y de Seguridad y Justicia, las manifestaciones vertidas por el senador Alcides Clavo en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, mediante las cuales solicita la creación de una Fiscalía Adjunta para Sunchales.







La concejal María José Ferrero presentará ante sus pares un proyecto de Ordenanza, por medio del cual se propone la prohibición para todos los usos de artefactos de pirotecnia, cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 84 decibeles.











Comunicaciones oficiales y peticiones particulares







Además ingresarán las siguientes notas:





Nota Particular remitida por Corredores de la ciudad de Sunchales



*Presentan un plan para corredores respetando protocolo y demás disposiciones sanitarias.





Nota Particular remitida Marcelo Chavazza por Igualdad Sunchales



*Adjunta propuesta de modificación a la Ordenanza Nº 1818, norma por la cual fue creada la Guardia Urbana Sunchalense.







Nota Oficial elevada por el Hospital Dr. Almícar Gorosito SAMCo Sunchales



*Adjunta balance trimestral al 31 de marzo de 2020.



Nota Institucional



remitida por Leónidas Benavidez por el Club de Abuelos de calle 9 de Julio



*Solicitan se les permita la realización de actividades gastronómicas para el sostenimiento de la institución.