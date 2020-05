A 15 años del gran rugido del León en San Francisco Deportes 21 de mayo de 2020 Redacción Por El 21 de mayo de 2005 9 de Julio logró su segundo ascenso al entonces Argentino A. Perdió 1 a 0 ante Sportivo Belgrano, pero hizo valer el triunfo 2-0 en la ida.

FOTO ARCHIVO FORMACION BASE./ Parados de izq. a der., Olmedo, Urbina, Besel, Taverna, Gelatini, Donatti y Senn. Abajo: Rena, Becerra, Zbrun y Andretich.

Este 21 de mayo se cumplen 15 años del segundo ascenso de 9 de Julio al Argentino A, ahora llamado Federal A. Dicho acontecimiento histórico para la popular institución rafaelina se produjo en la tardecita-noche de San Francisco en ese año 2005 tan prolífico para el deporte de la ciudad. Así el León volvió a rugir fuerte y a hacer historia, tal como lo hizo en la temporada 2001/02.

De la mano de Germán 'Malacho' Soltermam y un grupo de jugadores aguerridos, y fiel a su mística de finales, el elenco juliense supo defender la ventaja de dos goles conseguida en el partido de ida -goles de Oscar 'Topo' Gómez y Miguel Urbina- una semana antes. Entonces, la derrota por 1 a 0 lo ascendió al Torneo Argentino A por segunda vez, donde todos cumplieron, siendo Víctor Rena la gran figura juliense en la revancha. Así la fiesta fue para el millar que fue desde Rafaela, silenciando a 5.000 cordobeses.

En ese momento, el estadio "Oscar Boero" aún no había sido remodelado. No eran muchas las comodidades tanto para espectadores, prensa y los propios protagonistas. En ese contexto, superando un arbitraje un tanto localista del concordiense Horacio Sandoval, los leones consiguieron en anhelado objetivo.

La campaña del '9' fue irregular, pero tuvo un final feliz. Desde la conducción estuvo bien diferenciada, ya que en el Apertura y la liguilla complementaria el DT fue Malacho -dio un paso al costado por razones particulares-, mientras que en el Clausura su sucesor fue José María Rolfo, quien se alejó por malos resultados, volviendo el máximo ídolo para dirigir las finales contra los cordobeses.

Como local, el '9' no perdió nunca, sumó 9 victorias y 5 empates, pero le costó de visitante, donde ganó 2 en 14 partidos, con 6 goles a favor y 14 en contra. El goleador fue el defensor cordobés Cristian Olmedo con 7 conquistas, Rena anotó 6, Conrado Besel 5, Cristian Pizarro 4 y el Topo Gómez 3.

Formaron parte de aquel equipo brillante los rafaelinos Alejandro Donatti, actual defensor de San Lorenzo, y el Pela Maximiliano Zbrun, hoy volante de Estudiantes de Río Cuarto. En ese momento dos juveniles que ya demostraban estar para cosas mayores.

La síntesis del encuentro revancha es la que detallamos a continuación:

Sp. Belgrano......1

9 de Julio...........0

Estadio: “Oscar Boero”. Arbitro: Horacio Sandoval (Concordia).

Sp. Belgrano: Cristian Moyano; Nahuel Martínez, Luis López y Mariano Clemente; Lucas Molina, José Luis Fernández (29' Mario Conti), Juan Griguol y Javier Catozzi (62' Sebastián Salas); Sebastián Garay; Juan P. López y Juan M. Aróstegui. Sup: Villarreal, Miranda y N. Alvarez. DT: Daniel Primo.

9 de Julio: Emiliano Taverna; Gabriel Mosevich, Cristian Olmedo, Alejandro Donatti y Sergio Becerra; Juan Senn, Miguel Urbina, Maximiliano Zbrun y Pablo Andretich (55' Conrado Besel); Alejo Gelatini (68' Paulo Paglione); Víctor Rena (82' Oscar Gómez). Sup: Ré y Daniel Becerra. DT: Germán Soltermam.

Primer tiempo: a los 22' gol de Juan Pablo López (SB).

Incidencias: a los 46' del PT fue expulsado N. Martínez (SB) y a los 16' del ST Conrado Besel (9).