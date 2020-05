Valentino: "el futuro del MotoGP está en juego" Deportes 21 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA EMBLEMATICO./ Rossi regresó a los entrenamientos.

BUENOS AIRES, 21 (NA) - El piloto italiano Valentino Rossi consideró que "el futuro del MotoGP está en juego", a la vez que opinó que las carreras se llevarán a cabo debido a que así lo desean los corredores y porque "es importante para todos" que la competencia se realice. "No podemos saber exactamente qué sucederá, pero en mi opinión las carreras se harán al final porque queremos correr. El futuro de MotoGP está en juego", aseveró el deportista, quien reveló: "Correr carreras será crucial este año".

En una entrevista al diario "La Repubblica" de Italia añadió: "Es importante para todos. Para los pilotos, por supuesto, pero también para los equipos y las personas empleadas en el paddock. También para los patrocinadores. Hay muchas personas que trabajan y que necesitan volver a trabajar lo antes posible".

Rossi, quien regresó a los entrenamientos hace unos días en el Rancho que posee en Tavullia contó: "Subirme a la moto y entrenar era lo que más quería. Volver fue tan emocionante como si fuera la primera vez". "Realmente echaba de menos salir de casa, ver a mis amigos, ir a cenar. Disfrutar de la primavera. Casi incluso sentí la necesidad de volver al gimnasio", bromeó el piloto italiano, de 41 años.

Al ser consultado acerca de su futuro, Rossi expresó: "Para 2021, Yamaha ha apostado por (Maverick) Viñales y (Fabio) Quartararo. Lo esperaba un poco, no fue una sorpresa, pero mi relación con Yamaha va más allá de esto". "Nos hemos dado tanto que es bueno que estén listos para darme una moto oficial la próxima temporada también. Cuando me retire, echaré de menos al MotoGP. Siempre he sido piloto, pero sólo vale la pena continuar si sigues siendo rápido", indicó.

Finalmente el múltiple campeón en MotoGP, manifestó: "Veamos cómo será esta extraña temporada. Por el momento sólo estoy pensando en correr la primera carrera de 2020".