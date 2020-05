“Este fue un volver a empezar, estamos en situación de crisis” Locales 21 de mayo de 2020 Redacción Por Así lo afirmó la presidenta de la comisión de Paseo del Centro, Florencia Muriel, tras analizar el duro escenario que enfrenta el sector comercial luego de estar sin poder funcionar por las restricciones y hoy pudiendo abrir durante algunas horas.

Luego de un relevamiento realizado por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, referido a distintas cuestiones que atraviesan la realidad del sector comercial a partir de la pandemia de COVID-19, la presidenta de la comisión de Paseo del Centro, Florencia Muriel dijo que “decidimos hacer un relevamiento y logramos la respuesta de 91 comerciantes, donde uno de los aspectos fue el tema del horario, donde la realidad es que son pocas horas (peor sería seguir con la modalidad de tener cerrado), es un horario en el que la gente aún no está adaptada a manejarse; como una ciudad chica no estamos acostumbrados a ese horario, donde el movimiento empieza a partir de las 3 de la tarde recién”, planteó. Y continuó diciendo: “estamos viendo también y pidiendo la posibilidad por ejemplo de que exista el take away por la mañana como para aprovechar ese movimiento de gente que está haciendo trámites bancarios y la idea es no que ingresen al local, pero sí que puedan retirar el pedido, eso puede aliviar un poquito”.

Acerca de otro de los aspectos que abordó el relevamiento y que tiene que ver con la implementación de los protocolos, Muriel afirmó que “la mayoría de los comercios están al tanto de que tienen que elevar protocolos, que deben presentarlos en sus locales, que tienen que tomar medidas puertas adentro y además tener medidas para la gente que va a ingresar. Eso la verdad que mostró que la mayoría está bien informado, que pudieron presentarlos y que además los clientes se adaptaron muy bien a las nuevas disposiciones. Casi todos respetan el uso del barbijo obligatorio, los locales tienen el alcohol en gel, los trapos con desinfectante en el ingreso a los locales...no es una cuestión menor todo esto porque son cosas nuevas que tenemos que seguir remarcándolas”.

En tanto sobre el acceso a los créditos ofrecidos por el gobierno, y que fue otra de las consultas formuladas a los comerciantes, la presidenta de Paseo del Centro manifestó que “la verdad es que la mayoría no accedió a los créditos del 24, un poco por la incertidumbre que todos tenemos y la duda de que hasta qué punto conviene seguir endeudándose cuando no sabemos cómo vamos a poder manejarnos en el futuro; si lo que fue muy alto fue el pedido de la ATP y la mayoría tuvo una solución positiva, ya que es esta ayuda complementaria para pagar sueldos de empleados”.



MUCHA INCERTIDUMBRE

EN EL SECTOR

Florencia Muriel dijo que los primeros días de la cuarentena las consultas e inquietudes fueron innumerables. “Ahora por ahí estamos más relajados, pero tuvimos semanas en que eran las 11 de la noche y seguíamos atendiendo consultas, tratando de explicarle a la gente él porque no pude abrir. Hoy la pregunta es porque no podemos abrir a la mañana y sólo con delivery, más allá de que la resolución está bien explícita, ya que no se puede compartir el horario con bancos”.

“Ayudas vamos a necesitar muchas, esto no se va a resolver en tres meses y menos trabajando tres horas por día o seis el que más lo hace. Es empezar de nuevo, yo lo dije el primer día que fuimos a abrir ese miércoles 6, donde fue emocionante volver a empezar, llegar y ver gente afuera. Pero la realidad es que la gente no se agolpa para comprar, estamos en una situación de crisis, sumada a la pandemia”, indicó.



VENTAS MUY PUNTUALES

En relación a las ventas y a los nuevos hábitos o conductas de los consumidores, Muriel expresó que “vendemos sí o sí lo que la gente quiere consumir por qué sale a buscar específicamente un producto o lo que fuere que necesita, no se va a generar esa venta que decimos de la persona que está paseando y que a lo mejor se tienta por ver una vidriera porque eso en este momento no existe. Sabemos que la gente que hace la cola fuera del local y espera es porque viene a buscar algo que sabe que lo va a encontrar y que realmente lo necesita”, finalizó.