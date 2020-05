Dos nuevos casos en Rosario Locales 21 de mayo de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN LA PROVINCIA

Luego de no haber tenido casos este martes, anoche la Provincia confirmó 2 casos nuevos de COVID-19 que corresponden a la ciudad de Rosario. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es de 251 en la bota santafesina. De esos casos, 245 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza). En tanto, hasta el día de hoy se registran un total de tres fallecidos para la provincia (uno en Rosario, otro en Rafaela y el restante en Villa Constitución), mientras que un paciente continúa internado en cuidados intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica. En cuanto al resto, presenta una evolución favorable y algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. De los casos atendidos y estudiados en la provincia, existe un total de 212 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, se registraron 7.388 notificaciones de las cuales 6.921 fueron descartadas y 216 continúan en estudio.



29 DIAS

Por su parte, en nuestra ciudad van 29 días consecutivos sin notificaciones de infectados por coronavirus, recordando que el último caso positivo se dio el pasado 21 de abril. De todos modos, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunica que a pesar de que no se dan hisopados positivos en Rafaela, aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche se notificaron 5 en nuestro medio y 1 en Frontera). Por tal motivo, es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos. Cabe señalar que en el Departamento Castellanos se registraron 22 casos positivos de COVID-19 (21 de pacientes rafaelinos y el restante de un ciudadano de Maria Juana), el Departamento La Capital suma 37 y Rosario 116 entre los más infectados de la provincia.



PLAN DETECTAR

En la nueva fase de la pandemia de COVID-19 en la que ingresó la provincia de Santa Fe, los equipos de salud provinciales, junto a la Municipalidad, trabajan para anticipar posibles brotes de coronavirus en los barrios. De esta forma, se lleva adelante el Plan Detectar en los conglomerados dónde se registró circulación viral del virus.

Durante 5 días se realizarán estudios en diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe, así fue como ayer comenzaron los testeos en el Centro de Salud El Abasto, luego de que con anterioridad se hizo lo mismo en algunos sectores de Rosario.

En cada jornada se realizarán 50 testeos, cuyos resultados se conocerán en las 48 y 72 horas posteriores, y se sumarán a los que se llevan adelante diariamente en los hospitales y centros de salud.



¿Y EN RAFAELA?

Luego de haberse puesto en marcha este plan en las principales ciudades de la provincia, por ahora no hay ninguna fecha oficial de cuándo comenzará a funcionar este plan en nuestra ciudad, aunque se estima que podría iniciarse la próxima semana.