Mercedes negó contactos con Vettel Deportes 21 de mayo de 2020

El futuro de Sebastian Vettel una vez que finalice la temporada 2020 de Fórmula 1 es una incógnita y desde el equipo Mercedes negaron que actualmente exista algún tipo de contacto con el piloto alemán. "Somos leales a nuestros pilotos actuales y no queremos comenzar las conversaciones en un momento en que la temporada ni siquiera empezó", manifestó el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff.

El seis veces campeón mundial Lewis Hamilton y Valtteri Bottas tienen contrato en Mercedes hasta el cierre de 2020, y Wolff recalcó que primero hablarán con ellos antes de pensar en otras alternativas. Si bien negó conversaciones con Vettel, Wolff no lo descartó: "Sería genial desde el punto de vista de equipo alemán, pero debemos permanecer fieles a nuestros principios. La lealtad es importante y uno de nuestros valores".

Y a su vez elogió al 4 veces campeón de Fórmula 1 destacando que "lo conozco como persona, es muy directo y representa valores similares a los que tengo. Como piloto es tetracampeón mundial, así que no necesita presentación".