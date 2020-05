Coinciden en que no hay margen para flexibilizar Nacionales 21 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández se reunió anoche con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y coincidieron en que "no hay margen para flexibilizar nada" ante la situación epidemiológica que existe en el marco de la pandemia de coronavirus.

Fuentes oficiales indicaron a NA que durante el encuentro "coincidieron en que en plena curva ascendente de casos no hay margen para flexibilizar nada", por lo que "Axel (Kicillof) mantiene todo cerrado y Horacio (Rodríguez Larreta) no abre nada más".

Durante la reunión, que se extendió por tres horas, los dirigentes destacaron la "necesidad de mantener la articulación entre Nación, provincia y Ciudad para abordar la problemática en los barrios vulnerables".

"Hay que poner todo el esfuerzo en los barrios vulnerables. Tenemos que concentrar todo el esfuerzo en los barrios de emergencia. Además, tenemos que trabajar en conjunto el tema del Transporte y los controles sobre todo", resaltaron a Noticias Argentinas fuentes porteñas.

Respecto de la reunión prevista para este jueves, indicaron que uno de los temas a definir es "la movilidad y el transporte en el área metropolitana, a fin de comenzar a definir cómo seguirá la cuarentena".



MENDOZA AUTORIZA

REUNIONES FAMILIARES

La provincia de Mendoza autorizará las reuniones familiares los fines de semana con un máximo de diez personas y un horario límite de las 23:00, tras cumplirse dos meses de cuarentena.

"A partir de mañana (por hoy), estableceré por decreto la posibilidad de reuniones familiares, con un máximo de 10 personas. Será para quienes tengan vínculo directo como padres, hijos y hermanos. Solo estarán habilitados los días sábados, domingos y feriados, con restricciones de horario", publicó este miércoles en su cuenta de Twitter, el gobernador de esa provincia, Rodolfo Suárez.

Además, el gobernador, en declaraciones a medios de la localidad mendocina de General Alvear, adelantó: "Mañana tendré una reunión con el Presidente para ver los nuevos términos de la cuarentena y saber cómo será el paso siguiente. Esto lo vamos monitoreando día a día. Las decisiones las tomo en conjunto con los intendentes de todos los oasis de la provincia".

Suárez explicó también que las reuniones se permitirán con familiares directos, con un tope máximo de horario, que será fijado hasta las 23:00, y anticipó que "habrá fuertes multas para quienes no cumplan".