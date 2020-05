Sukerman se reunió con sindicatos para analizar el panorama laboral Locales 21 de mayo de 2020 Redacción Por POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, encabezó un encuentro a través de videoconferencia con sindicatos de toda la provincia para analizar el estado de situación del mundo del trabajo en medio de la pandemia del Covid-19. En el diálogo, participaron más de 20 representantes gremiales de trabajadores y trabajadoras pertenecientes al sector público y privado. Además, estuvo presente el Secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz. “Vemos un gran apego a los protocolos de seguridad e higiene por parte de empleados y empleadores. Esto habla muy bien del trabajo de concientización que llevamos adelante en Santa Fe. Además, se ha registrado una baja considerable en el ausentismo. Creemos que son datos muy importantes para empezar a mirar cuál es el mundo del trabajo que se nos viene”, señaló el ministro.

Por otra parte, el funcionario destacó el trabajo conjunto con senadores, intendentes y presidentes comunales en las tareas de fiscalización: “Fue una enorme experiencia recorrer los 19 departamentos de la provincia. Trabajamos con sectores de distintos signos políticos. Creo que no es momento de andar chicaneando, por supuesto que puede haber algunas tensiones, pero hemos puesto el eje en cuidar la salud”.

Finalmente, Sukerman destacó que más de 23 mil establecimientos ya presentaron los protocolos obligatorios para retomar sus actividades, y señaló que más de la mitad pertenecen a empresas de menos de 10 empleados, además de una gran cantidad de cuentapropistas que no tenían la obligación de hacerlo: “Estamos deseosos de recibir más protocolos en aquellos sectores que todavía no lo hicieron, no solo en el ámbito privado, sino también en el público”.

En la reunión, también estuvieron presentes el Secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, el Secretario de Coordinación y Gestión, Juan González Utges, la directora de la Regional Rosario del MTEySS, Rita Colli y el director de la Regional Santa Fe, Juan Quagliotti. En tanto, participaron representantes de UPCN, ATE, AMSAFE, SADOP, ATSA, AMRA, UDA, Luz y Fuerza, ATILRA, Sindicato de la Carne Rosario, Sindicato de Camioneros Rosario, UOM Rosario, SMATA, UOCRA, Aceiteros San Lorenzo, Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, Villa Constitución y Santa Fe, SUPA, y la CGT de San Lorenzo, General López, Reconquista y Rafaela.