Pymes Nacionales 21 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El 82% de los pequeños y medianos productores consultados tuvo dificultades para comprar materias primas o insumos, con lo que los problemas en el abastecimiento "aparecen como un punto de incipiente conflicto", indicó un estudio difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El sondeo, que fue presentado ante el Gobierno, subrayó que hay un 11% de los productores que no pudo cosechar y otro 48% que lo hizo parcialmente. "Por la falta de producción y ventas, ese conjunto de productores pymes estará necesitando US$ 812 millones en capital de trabajo, lo que les permitirá mantener la subsistencia de la explotación agroalimentaria", apuntó CAME.