Proyecto para llevar el fútbol al Norte del país Deportes 21 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA) -- El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó ayer que enviarán un protocolo para que algunos equipos del fútbol argentino puedan realizar pretemporada en esa provincia, dado que no tienen "circulación local del virus".

"Hablé con los dirigentes, con (Claudio) Tapia, con ministros, y les hemos planteado la disponibilidad de las provincia para que empiecen las prácticas, que los jugadores puedan trabajar, dado que no tenemos circulación local del virus", manifestó Morales en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Y agregó: "Estoy por hacerle una presentación a AFA, en eso quedé con el secretario de la entidad, para que algunos clubes puedan hacer una pretemporada. Podemos recibir a cuatro equipos. Si hay un buen protocolo y la gente ve que controlamos bien, no va a haber problemas. Pensamos en testearlos al inicio, tenemos infraestructura de canchas y hoteles".

En la misma línea, el gobernador jujeño continuó: "Que sepan que cuentan con Jujuy y con varias provincias más, como Salta, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, Formosa. En el NOA tenemos varias provincias con buenas condiciones sanitarias".

"Con mucho cuidado se puede practicar fútbol y hacer una pretemporada. En Jujuy hemos empezado con el pádel, golf, bicicleta; trote, hemos empezado con algunas actividades deportivas", concluyó.