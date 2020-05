BUENOS AIRES, 21 (NA). - El mediocampista de Estudiantes de La Plata Javier Mascherano se refirió ayer al futuro del fútbol argentino tras la pandemia de coronavirus y afirmó que todas las partes van a tener que "ceder un poco" para "llegar a un acuerdo en común".

Sobre la situación de los futbolistas, el ex volante de la Selección argentina opinó: "Uno desea que todos los compañeros a los que se les termina el contrato el 30 de junio puedan prorrogarlo y que ninguno se quede sin trabajo".

En diálogo con la señal de cable TyC Sports, agregó: "Leí que aparentemente se había llegado a un acuerdo de prolongarlos seis meses más, pero a ciencia cierta no tengo nada concreto.

No sólo los jugadores, del fútbol vive muchísima gente y esperamos que todos puedan mantener sus puestos".

En cuanto a la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender los descensos durante las próximas dos temporadas, el "Jefecito" resaltó la dificultad para conocer "qué efecto va a tener todo esto en la economía de los clubes".

"Acá se tienen que juntar todas las patas del fútbol argentino, incluidos los jugadores que somos parte importante, y llegar a un acuerdo en común. Todos vamos a tener que ceder un poco en beneficio del fútbol argentino", manifestó Mascherano.

En la misma línea, el volante central del "Pincha" señaló: "Estamos ante algo extraordinario, si esperamos volver como era antes, creo que es un gran error. El mundo cambió, no solamente en lo futbolístico".

Y concluyó: "Como personas, tenemos que tomar otros hábitos.

El fútbol se va a tener que adaptar, por lo menos hasta que esto no esté solucionado al 100%. Hasta que no esté la vacuna va a ser difícil aglomerar gente en estadios".