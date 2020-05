A dos meses del inicio de la cuarentena, el Presidente evalúa una nueva prórroga Nacionales 20 de mayo de 2020 Redacción Por "Está visto que es lo que tenemos que hacer", afirmó Alberto Fernández sobre la eventual continuidad del aislamiento obligatorio.

FOTO NA

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El presidente Alberto Fernández adelantó ayer que se mantendrá la cuarentena general "porque está visto que es lo que hay que hacer" para evitar la propagación descontrolada del coronavirus, a la vez que aseguró cuestionó a los "tontos" que afirman que el Gobierno se "enamoró" del aislamiento social.

"Fue un trabajo social, conjunto, magnífico que hasta acá nos dio buenos resultados. Vamos a seguir cuidando a la gente.

No porque, como algún tonto repite, `nos enamoramos de la cuarentena´: vamos a seguir haciendo eso porque está visto que es lo que tenemos que hacer", remarcó el mandatario.

El jefe de Estado se expresó de esta manera al recorrer una planta de la automotriz alemana Volkswagen, ubicada en la localidad bonaerense de Pacheco y que el pasado lunes retomó su actividad con protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19 entre los trabajadores.

La defensa de Alberto Fernández a la estrategia epidemiológica se da en el marco de los últimos días de la cuarentena general, ya que concluye el próximo domingo.

Sin embargo, con sus palabras el Presidente adelantó que volvería a extenderse el aislamiento social, preventivo y obligatorio por otras dos semanas hasta el 8 de junio. "El país tuvo en cada gobernador al líder necesario para afrontar esto e impulsar a la gente a quedarse en sus casas; en cada dirigente gremial al dirigente exacto que le explique a sus trabajadores el por qué de la necesidad de resguardarse; y en cada intendente la persona indicada para cuidar que la gente respete todo esto", remarcó.

Durante la recorrida por la automotriz, el jefe de Estado se mostró con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y afirmó: "Estamos ante un escenario desconocido. La normalidad que conocimos no existe más: va a haber otra normalidad, una normalidad que nos obliga a no abrazarnos, a no estrechar las manos, a tener distancia y a andar con barbijos hasta que la vacuna aparezca y se supere este mal momento".

"Estoy encantando de estar reabriendo una empresa de la talla de Volkswagen que cuida a su gente como me cuenta el sindicato, como me cuenta el presidente de la empresa, en una provincia que cuida a la gente como la cuida el gobernador y como la cuida el intendente", cerró Alberto Fernández, quien podría anunciar la prórroga entre viernes y sábado.

Previamente, Kicillof había señalado que "volver a la normalidad es un sueño, un suicidio colectivo, porque el coronavirus está circulando". "Muchos piden volver a la normalidad. La normalidad no existe más, es un sueño, una fantasía, un suicidio colectivo", consideró el gobernador bonaerense.

La planta de Volkswagen, en la que habitualmente trabajan 3.000 personas, reabrió con la mitad de su personal usual con un estricto protocolo sanitario que fue importado de Alemania y modificado de acuerdo a necesidades locales que los sindicatos plantearon a los empresarios.



AL INTERIOR

Alberto Fernández volverá a visitar el interior del país por primera vez tras el inicio de la cuarentena obligatoria y viajará el próximo jueves a Tucumán y Santiago del Estero.

"Como siempre, será un orgullo recibirlo en nuestra provincia, una de las primeras que visitó como mandatario recién electo de todos los argentinos", aseguró el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en su cuenta de la red social Twitter.

Se espera que el jefe de Estado encabece la firma del inicio de obras hídricas y cloacales.

Alberto Fernández también estará el mismo día en Santiago del Estero, donde será recibido por el mandatario local, Gerardo Zamora, con quien recorrerá emprendimientos productivos y obras.

Será la primera vez que el mandatario nacional salga de la Quinta de Olivos para visitar el interior del país luego de que el 20 de marzo se decretara la cuarentena obligatoria. El viaje del Presidente se dará días antes del anuncio de una nueva extensión de la cuarentena, que podría ser el viernes o el sábado.