La próxima semana se realizará la sesión de Informe de Gestión

El miércoles 27 se llevará a cabo la sesión extraordinaria, tal como lo establece la Ordenanza 4778, sancionada para que dos veces al año (mayo y octubre) se brinde un informe sobre la marcha del gobierno municipal, que fue presentada por el concejal Lisandro Mársico. Más allá de la actual situación generada por la pandemia de COVID-19, que propició que desde finales de marzo el Concejo se reúna y sesione de manera virtual, en esta ocasión la sesión se hará en el recinto con la presencia de todos los ediles y del Jefe de Gabinete Marcos Corach.

Los temas que se abordarán están directamente vinculados a “la gestión municipal frente a la pandemia: fortalecimiento de la red local de cuidados; acciones claves; concientización y controles de circulación, ingreso y egreso a la ciudad; asistencia alimentaria; Brigada Sanitaria; y ayuda económica para Pymes.

Corach se presentará acompañado por la secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, Amalia Galanti y la secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe, para desarrollar cada tema y responder las preguntas de los concejales. El recinto ya fue adecuado para poder sesionar cumpliendo con el distanciamiento social y con el protocolo que establece medidas de higiene y seguridad.



SE VOTA SOBRE TABLAS LA

PRORROGA DE LA EMERGENCIA

Si bien lunes y martes los concejales mantuvieron reuniones a través de la plataforma de Zoom, no se ha dado despacho a ningún proyecto y en la sesión de este jueves, se tratará sobre tablas el proyecto para extender por 60 días la emergencia sanitaria que venció ayer.

El concejal Jorge Muriel explicó que se renovará por ese plazo la emergencia tal como está, ya que dijo: “creemos que con esa Ordenanza el Ejecutivo tiene todas las herramientas, tiene amplias facultades y las ha podido utilizar durante todo este tiempo. La idea es bajo el mismo concepto y el mismo tiempo poder ampliarla”.

Además el justicialista indicó que “nosotros como bloque habíamos pensado poder extenderla hasta que se decrete el final de la pandemia en el país; los concejales de Cambiemos prefieren hacerla por 60 días y luego de ser necesario prorrogarla, porque en definitiva no cambia demasiado. Era simplemente porque no sabemos dentro de 60 días como vamos a estar”, finalizó.