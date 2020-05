Castellano disertó sobre gestión y desarrollo local Locales 20 de mayo de 2020 Redacción Por El intendente habló sobre la capacidad de reacción del Estado, la ejecución de medidas socio-sanitarias, la nueva institucionalidad y el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas.

FOTO COMUNICACION SOCIAL DISERTACION. El intendente participó del ciclo y compartió su experiencia.

Este martes, el intendente Luis Castellano fue invitado a participar de la disertación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien compartió su experiencia sobre los desafíos enfrentando a la pandemia de COVID-19, invitado por la Red de Acción Política, en conjunto con la Red de Innovación Local.

Quintero Calle destacó que “Medellín, a pesar de contar con casi 4 millones de habitantes -conformando el segundo gran conglomerado colombiano después de Bogotá- se encuentra séptima en número de infectados por coronavirus. Y ni siquiera se ubica entre las 15 primeras ciudades por números de fallecidos. Hasta la fecha, Medellín registra 3 fallecimientos, comparados con los 175 de Bogotá”.

Pese a aclarar que la pandemia se encuentra en un estado inicial en toda América Latina, el alcalde colombiano explicó que la gran diferencia que ha logrado Medellín sobre otras ciudades, consiste en “haber iniciado más temprano la preparación; habernos anticipado. Desde el 15 de enero ya estábamos formando más de 4 mil personas del sistema de salud, para que cuando llegara la pandemia, todo el mundo supiera qué había que hacer”.

Además, entre otras medidas, el municipio de Medellín hizo una fuerte apuesta en ciencia, tecnología e innovación, creando el programa “Medellín Me Cuida”. Se trata de “una plataforma predictiva, conectada con las llamadas de la gente al servicio de emergencia, para identificar síntomas, zonas de calor, y en esas zonas, poder llevar ayudas alimentarias e identificar rápidamente el entorno laboral y familiar de un infectado, para delimitar el cerco epidemiológico”; aseguró Quintero Calle.

Finalizada la presentación del alcalde de Medellín, y frente a intendentes de la Red de Acción Política, Castellano desarrolló, en materia de gobernanza, los principales aprendizajes en el manejo de los desafíos enfrentando a la pandemia.

Luego de comentar sobre la situación epidemiológica de Rafaela, cumpliendo 28 días sin casos de pacientes positivos, y habiendo llegado a tener 21 en tres semanas, Castellano destacó que “la capacidad de reacción del Estado, la velocidad de la toma de decisiones en esta primera instancia de la pandemia, y la decisión del presidente de entrar en cuarentena, a ciudades como la nuestra, nos vino muy bien, porque no tengo duda de que Rafaela hoy se hubiera convertido en una ciudad con una cantidad de casos y circulación comunitaria muy grande”.

Además, remarcó las medidas de actuación en el sistema sanitario, junto con el gobierno de Omar Perotti: “Había 20 respiradores en la ciudad entre públicos y privados y solo teníamos cinco en el hospital público. Se trabajó coordinadamente para equiparlo y pudimos lograr tener 11 respiradores más, con el objetivo de llegar a 20. Y lo mismo con las camas para la terapia de COVID-19, que se puede ampliar hasta tener 40”.

Asimismo, mencionó la puesta en marcha de los centros de aislamiento; el uso obligatorio de barbijo o tapaboca; el esquema de desinfección, tanto en los accesos a la ciudad como en los lugares donde existe mayor circulación; el control de los geriátricos; el incremento de la ayuda alimentaria a familias; la creación del programa “Estamos Cerca” para acompañar a los adultos mayores que se encuentran solos, sin la posibilidad de ser visitados ni asistidos por su familia. También, algunas medidas económicas posteriores a las sanitarias y sociales, relacionadas a programas nacionales, provinciales o locales.

“Yo creo que una decisión bastante interesante y federal que ha tomado el gobernado Omar Perotti fue armar los Comité de Emergencia departamentales, presidido en nuestro caso, por el senador Calvo, donde participamos todos los intendentes y presidentes comunales para poder trasladar las demandas que tenemos. A partir de ahí, se eleva al análisis que realizan los ministerios de Salud de la Provincia y de la Nación, para ir autorizando nuevas actividades”; comentó Castellano.

Al respecto, el intendente contó sobre las conversaciones mantenidas con diferentes sectores económicos de la sociedad, a través de videoconferencias. “Emergió una nueva institucionalidad, donde grupos sin personería jurídica se organizaron y buscamos juntos, soluciones y alternativas para sostener sus actividades, en un proceso de diálogo muy fluido”.

Finalmente, destacó el tema de los vínculos políticos, más allá de los partidos: “En la posibilidad de proteger la salud y la de retomar la actividad económica no hay diferencias. Acá estamos todos juntos en los tres niveles, tratando de dar soluciones. Yo creo que esto también es un aprendizaje. Acá el Concejo municipal está conformado en su mayoría por representantes de la oposición, pero me han acompañado ya que la velocidad de los decretos y de las decisiones están lejísimos de la burocracia que impone las reglas generales de la administración pública. Es más, hoy tenemos dos concejalas de la oposición en el departamento de Compras, trabajando junto con la directora del área”.