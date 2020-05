Un martes sin nuevos casos

Este martes el ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe reportó que no se registraron nuevos casos de coronavirus. con lo cuál el total de infectados continúa en 249. Cabe consignar que el fin de semana en la ciudad de Rosario hubo 5 nuevos infectados, algunos de los cuales tuvieron contacto con una persona que viajó al área metropolitana de Buenos Aires. De esos casos, 243 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).

En la provincia se registraron 7.147 notificaciones de las cuales 6.704 fueron descartadas, 194 continúan en estudio, 211 son los pacientes recuperados y 3 los fallecidos (uno en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución).

De todos modos, un paciente continúa internado en cuidados intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica, mientras que el resto presenta una evolución favorable y algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. En tanto, anoche en conferencia de prensa se volvió a mencionar que "los que ingresen a Santa Fe desde otras provincias deberán aislarse 14 días, recalcándose nuevamente no viajar a las provincias con circulación viral".



EN NUESTRA CIUDAD,

CASI UN MES

Por su parte, nuestra ciudad amplió la racha ayer a 28 días de manera consecutiva sin nuevos infectados, recordando que el último caso de COVI-19 positivo se registró el pasado 21 de abril. No obstante, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunica que a pesar de que no se dan nuevos casos de coronavirus en Rafaela, aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche se notificaron 4). Por tal motivo, se recurda que es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía. Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos. Cabe señalar que en el Departamento Castellanos se detectaron hasta el momento 22 infecciones (21 en nuestro medio y el restante en María Juana), el Departamento La Capital suma 37 y Rosario 114 entre los más infectados de la bota santafesina.