El barbijo según la OMS

Desde el 15 de abril se decretó que es obligatorio en Rafaela el “uso de barbijo no quirúrgico, tapabocas y/o máscara protectora, con carácter preventivo y social, para todas las personas que circulen por la ciudad de Rafaela, quedando exceptuadas de tal obligación, únicamente aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista y las que por motivos de salud, debidamente justificados, tengan contraindicado su uso.” (decreto N°50.521, Municipalidad de Rafaela)

Desde entonces han sido adoptados prácticamente como un ritual más de la vida cotidiana en estas circunstancias de la pandemia que se vive en el planeta tierra, y con su particularidades en nuestra ciudad. Pasible de sanción para quién no lo utilice según Ordenanza 5.178.

Ahora bien, cuál es la recomendación del máximo organismo sanitario a nivel mundial, la OMS (Organización Mundial de la Salud). Solamente dos tipos de personas deben usar mascarillas: aquellos que están enfermos y muestran síntomas de la enfermedad (Covid 19) y aquellos que cuidan de personas sospechosas de haberla contraído. Dice estrictamente según se puede leer en su página web, sección Consejos para la población sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV, cuándo y cómo usar mascarilla: “Si ud. está sano, sólo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV; lleve también mascarillas si tiene tos o estornudos; las mascarillas sólo son eficaces si se combinan con, el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón; si necesita llevar mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente.”

En otro ítem la OMS explica cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla.

Hasta el momento en Rafaela hubo 21 casos positivos del nuevo coronavirus, 20 fueron dados de alta y 1 fallecido. Y desde hace 27 días no ha habido nuevos casos.