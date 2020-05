Preparan protocolo para ordeñadores, camioneros y prestadores de servicios en los tambos

COLONIA BICHA. - En reciente parte de prensa la Comuna local hizo saber que trabajan en la instrumentación de un seguimiento de protocolo en los tambos de todo el distrito, de la misma manera que lo viene realizando con el resto de las actividades tanto urbanas como rurales. Preparan una vivienda como centro de aislamiento y esperan que la Provincia desembolse fondos adeudados.

Las autoridades comunales con el acompañamiento de profesionales del Centro de Salud “Gerardo Maina”, vienen trabajando por un lado de forma activa en la prevención del coronavirus y por otro en la preparación de un espacio para albergar a posibles pacientes que no cuenten un lugar adecuado para el aislamiento necesario ante el virus Covid-19

Para prevenir que el virus no ingrese al distrito, a través de protocolos destinados a cada una de las actividades comerciales que se llevan a cabo en la zona urbana se concretan medidas y al mismo tiempo se hace que la gente conozca las cosas indispensables a los fines que desde el conocimiento se genere el cuidado entre todos.

Al mismo tiempo están instrumentando un proceso para los tambos de toda la jurisdicción, donde además del cuidado que debe tomar el ordeñador, sobre todo apuntan a establecer un protocolo de actuación para los choferes de los camiones recolectores de leche que provienen de otras poblaciones a los fines de evitar la contaminación.

Medidas similares adoptaran con las personas que de forma temporaria llegan a los campos a prestar servicios, como así también para los peones de los tambos a través de un seguimiento con la participación del productor.

“Estamos armando protocolos para todas las actividades que se realizan en el pueblo y al mismo tiempo tratamos que la panadería, carnicería, tienda, peluquería, almacén cumplan con todo lo es necesario hacer y trabajamos para que la gente conozca las cosas indispensables para todo el pueblo este cuidado” puntualizó el presidente comunal Adolfo Ferrero al referirse a las acciones que vienen llevando adelante en relación al coronavirus, señalando al mismo tiempo que están terminando de preparar una casa con dos camas para ser utilizada para aislamiento de personas.



Protocolos para la zona rural

“La actividad tambera es uno de los rubros que estuvo exenta del aislamiento obligatorio, donde si bien se tomaron precauciones, no hubo un profundo seguimiento para la prevención, entonces tenemos que trabajar para cuidar a las personas que trabajan en los tambos por ser muy particular. Estamos pensando un protocolo para todos aquellos que se vinculan a los fines de que se entienda el significado de hacer las cosas medianamente bien, sobre todo en la parte higiénica – sanitaria para evitar cualquier tipo de contaminación” sostuvo Ferrero, quien además es productor tambero.

Al fundamentar la medida argumento que ingresa una diversidad de personas a la colonia para cumplir actividades en los tambos como los camiones recolectores de leche procedentes de Rafaela, Sunchales, Morteros, Ramona. “entonces tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer lo necesario para evitar problemas”

Además controlaran la movilidad de gente entre un tambo y otro como es el caso de peones que se rotan continuamente, al igual que los prestadores de distintos servicios para la actividad de distintas ciudades y pueblos. “Estamos haciendo un seguimiento en acuerdo con los productores para por ejemplo, evitar si hay algún cambio de peón de tambo, realicemos los controles necesarios para certificar que está en condiciones de ingresar a la colonia”.

Por otra parte comentó que llegan de manera permanente camiones transportando soja a la planta de elaboración de aceite y extrusado de la Cooperativa “Dos Provincias”, lo que se hace con total precaución a partir de un trabajo en conjunto entre la cooperativa y la comuna, procediendo de igual manera en la proveeduría tanto en el sector de insumos rurales como en el suministro de alimentos que tiene la entidad.



Conciencia social

“La gente tomo conciencia con la utilización del barbijo para moverse por el pueblo, para ir a los comercios, el personal que vende también cumple con los protocolos, como mantener la distancia, el ingreso de una persona a locales pequeños y dos personas a locales más grandes. Todas las normas se fueron tomando en base a concientización, entonces se está haciendo todo de buena forma, pero no tenemos que descuidarnos, porque cuando todo el mundo está suelto parece que le perdemos el miedo a las cosas, pero creo la gente entendió que la cosa no es tan simple y estamos funcionando” señaló satisfactoriamente el presidente comunal



Situación económica

El ingreso por coparticipación se redujo de forma considerable, así que “estamos esperando empiecen a llegar recursos a la comunidad para poder seguir marchando. La provincia tiene deudas que para nosotros son montos bastante importantes y en la medida que se vayan desembolsando nos va a empezar a dar un poco de alivio económico y financiero, que creemos va a ser pronto para cancelar las deudas que tenemos con nuestros proveedores” concluyó expresando Adolfo Ferrero