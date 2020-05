Carta de lectores

¨Esta Pandemia no castiga, enseña¨



Una Pandemia nos esta cambiando y aún no desciframos si para bien o mal.

Nos hace extrañar a los seres queridos, nos provoca angustia al temor de perderlos.

Nos altera el encierro y nos desestabiliza emocionalmente.



Quiero creer que todo es un sueño, donde Dios nos pide que seamos más solidarios, evitando ser egoístas con quienes tenemos a la par, con el prójimo, el vecino, porque todos ocupamos este mundo.



Gritar piedad es imposible porque el mundo entero esta pasando este momento lleno de incertidumbre.

La esperanza esta al limite, como a ¨Flor de piel¨ nuestros miedos.



Miserias humanas de intereses personales se destacan.

Olvido a quienes nos rodearon.

Intereses comerciales y sociales.



Esta Pandemia refleja cada día una de cal y una de arena....

Refleja lo bueno y malo,

Gente que piensa en el más necesitado, enfermo o desesperado, y quienes lucran con la necesidad,

con la mente abrumada por la frialdad que el alma o corazón les despliega por el cuerpo



El universo, Dios o quien sea que escribió en el destino este momento

Nos esta pidiendo que amemos sincero y lo gritemos.

Nos enseña de la solidaridad social, y dejar de pensar todo el tiempo en uno mismo y cuidarnos entre todos.

Mirar con Ojos de amor a Nuestra Madre tierra y evitemos lastimarla con olvidos, descuidos y abandono, amemos más nuestra naturaleza.



No creamos, ni nos convenzamos que sea un castigo, o como algún que otro loco piensa que llega el fin del mundo.

Que Dios es malo... todo este momento es simplemente de enseñanza por un camino duro para ser mejores.



Depositemos Nuestra Fe en el ¨Pronto pasarᨠy socialmente comprendamos que nunca nada es por nada,

todo en este mundo tiene un porque ¿?...todo tiene lógica y razón,

Los resultados son en consecuencia de Nuestros comportamientos sociales, humanos y como habitantes de este mundo.

Debemos ser optimistas, aceptar este momento como desafío y aprendizaje

y entre todos debemos hacer de este Mundo algo mejor

Por Nosotros y sobre todo para Nuestros hijos... El Futuro del Mundo





Silvia García

