"Chiqui" Tapia hasta 2025

BUENOS AIRES, 20 (NA) - La Asamblea general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) proclamó ayer la reelección de Claudio Fabián Tapia como presidente por el período 2021-2025, además de seis vicepresidencias, y la disolución oficial de la Superliga para dar paso a la Liga Profesional de Primera División.

La votación del nuevo estatuto, para la que cada uno de los 43 asambleístas recibió una tablet con datos encriptados autorizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), arrojó 40 positivos, dos en blanco y uno que no pudo conectarse a la reunión. La reforma del estatuto le dio entonces a Tapia la posibilidad de conducir la AFA hasta 2025, y más allá que se limitó los mandatos presidenciales a dos consecutivos, el "año cero" será 2021, por lo que "Chiqui" podría continuar hasta 2029, en caso de querer presentarse nuevamente.

Si bien se había presentado una sola lista, la encabezada por Tapia, se debía garantizar el carácter secreto del sufragio y existieron dos votos "en blanco". Entonces, el nuevo Comité Ejecutivo de AFA fue puesto en funciones con Tapia a la cabeza, más la inédita cifra de seis vicepresidentes: Jorge Ameal (Boca), Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Hugo Moyano (Independiente) y Rodolfo D´Onofrio (River) de la Liga Profesional, mientras que Marcelo Achile (Defensores de Belgrano) será por el ascenso metropolitano y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero) por el ascenso del Interior.

La lista la completarán Victor Blanco (Racing), quien continuará siendo el Secretario General de AFA, Luciano Nakis (Armenio) como Prosecretario y Horacio Martignoni (Sarmiento) como Protesorero. Por otra parte, Nicolás Russo (Lanús) estará como Secretario Ejecutivo y Maximiliano Levy (Almirante Brown) será el Prosecretario Ejecutivo.

Los vocales serán 16, de los cuales siete son por la Liga Profesional, seis por el Ascenso, dos por las Ligas y uno por el Torneo Federal. Los nombres de las vocalías titulares: Pascual Caiella (Estudiantes), Alejandro Nadur (Huracán), Sergio Rapisarda (Vélez), Ricardo Carloni (Rosario Central), Cristian Malaspina (Argentinos) por la Liga Profesional; Jorge Miadosqui (San Martín San Juan) de la Primera Nacional, Francisco Marín (Acassuso) y Adrián Zaffaroni (JJ Urquiza) de la Primera B, Alberto Beacon (Presidente Liga Rionegrina) y Alfredo Dagna (Vicepresidente Olimpo Bahía Blanca) del Interior.

Y entre los suplentes irán Lucia Barbuto (Banfield), Cristian D’Amico (Newell’s), Gabriel Pellegrino (Gimnasia), José Mansur (Godoy Cruz) por la Liga Profesional; Jorge Barrios (Estudiantes de Buenos Aires) y Gabriel Greco (Atlanta) por Primera Nacional, José Coutinho (Merlo) y Julio Sosa (Argentino de Merlo) por Primera C; Dante Majori (Yupanqui) por Primera D y Darío Zamoratte (Presidente Liga Tucumana) por el Interior.

¿Cuál es la particularidad de estos 33 cargos? Que hay una sola mujer, Barbuto (Banfield), ya que el estatuto de AFA permite que sean elegidos sólo presidentes o vices de los clubes.



CAMBIOS AL ESTATUTO

El nuevo estatuto de AFA, que fue aprobado en Asamblea General, cuenta con 32 modificaciones en los artículos respecto al anterior, donde se destaca la inclusión de una cláusula a raíz del ex presidente de Boca Daniel Angelici y "poderes especiales" para el mandamás Claudio "Chiqui" Tapia, como ordenar sus seis vicepresidentes y cambiarlos cuando lo considere oportuno.

El nuevo documento, que consta de 42 páginas, fue entregado previamente a los asambleístas, para su revisión, y tiene un apartado especial para el traspaso de la Superliga argentina a la Liga Profesional de fútbol.

Una de los principales cambios fue fomentado a partir de los problemas que se suscitaron con Daniel Angelici, quien dejó de ser presidente de Boca pero ostentaba su cargo de vicepresidente en AFA. Entonces, se puntualizó en que "a excepción del presidente, el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo ostentarán su cargo mientras sean integrantes de la Comisión Directiva del club o liga por el cual fueron elegidos".

"Chiqui" Tapia tendrá poderes "especiales", relacionados directamente con los seis vicepresidentes, a los que deberá ordenar según está dictaminado en el estatuto.