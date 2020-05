Hernandez: "extraño el básquet" Deportes 20 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA) - El entrenador de la Selección argentina de básquet, Sergio Hernández, se refirió ayer al receso de la actividad deportiva por la pandemia de coronavirus y afirmó que a muchos jugadores les afectó la postergación de los Juegos Olímpicos porque venían "con un muy buen envión".

"Hoy extraño todo del básquet, nada me haría más feliz que salir de mi departamento e ir a una cancha. No es sólo nuestro lugar de trabajo", expresó Hernández en declaraciones radiales. Y agregó: "Muchos de los chicos de la Selección están en Europa y de a poco están volviendo a los entrenamientos, eso ayuda a la cabeza".

Sin embargo, señaló sobre el aplazamiento de la cita olímpica: "A muchos les afectó lo de los Juegos porque veníamos con un muy buen envión". Por otra parte, el "Oveja" contó que aprovechó la cuarentena para mirar "The Last Dance", el documental de Michael Jordan.

"La serie me llevó a un momento especial de mi vida. Todos fuimos un poco hinchas de Chicago Bulls. Parecía que toda su carrera estaba preparada para hacer, 20 años después, la mejor serie deportiva del mundo", manifestó. En ese sentido, añadió: "El camino al título contiene mucho dolor y te vuelve medio enfermo. En los líderes como Jordan, a quien parece que no le afecta nada, es una carga muy fuerte. La imagen en la que el termina abrazado a la pelota en el vestuario muestra ese dolor".