Godoy Cruz explicó la salida de Sciacqua Deportes 20 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA) - El presidente de Godoy Cruz de Mendoza, José Mansur, aseguró que la reciente y sorpresiva salida de Mario Sciacqua como entrenador fue por un tema "futbolístico", al tiempo que si bien admitió que Jorge Almirón "es un deseo", está "prácticamente descartado" por el alto contrato que representaría.

Mansur quedó en el ojo de la tormenta, una vez más, cuando determinó rescindir el contrato de Sciacqua en plena pandemia de coronavirus, la semana pasada. "Mansur es muy particular. Con José no tuve un vínculo", aseguró el ex entrenador, que sólo dirigió ocho partidos en el "Tomba", que finalizó en el último lugar de la tabla de posiciones en la reciente Superliga.

"Con Mario (Sciacqua) quedó todo bien y una relación Bárbara. Hubo charlas de fútbol y pensamientos disímiles. Mutuamente acordamos de cortar el vínculo. No todos vemos el fútbol de la misma manera", respondió Mansur, en declaraciones al programa mendocino "Dos de Punta". Y agregó: ""El motivo de su salida no fue económico; tampoco se lo propusimos. La decisión fue ciento por ciento futbolera. Fue un proyecto futbolero y no económico".

Sobre su reemplazante, Mansur afirmó que no tiene "apuro" por encontrarlo, debido a que la cancelación por el coronavirus no permite visualizar un pronto regreso a los entrenamientos y la competencia.

Más allá de eso, admitió que su "deseo" es el retorno de Jorge Almirón, entrenador que tuvo un paso exitoso de resultados en la temporada 2013/14 en el "Tomba", donde ganó nueve de los 19 partidos que jugó, pero decidió irse porque la dirigencia desmanteló el plantel. El ex entrenador de Independiente y San Lorenzo se encuentra sin trabajo desde que fue despedido del Al-Shabab, de Arabia Saudita.

"Si es por un deseo, te digo que sí quiero a Almirón, pero lo veo muy difícil por un tema económico. Lo de él está prácticamente descartado. Hicimos un esfuerzo terrible, al nivel de un equipo grande. Algún día será", detalló.

"Lo que me gustó fue que Almirón convencía al jugador del trabajo. Lo bueno es que él dejó el ejemplo. Hacia adelante tenemos dos o tres ideas pero hay que tomar una decisión sin tanta prisa. Hay tiempo", completó.

En ese sentido, Mansur explicó que el plantel profesional, que está al día en cuanto a lo salarial, seguirá entrenando de forma virtual la parte física con un empleado del club. "Sería feliz con que pudiéramos volver a entrenar para que el aspecto físico de los jugadores esté alineado. Me encantaría que el fútbol vuelva lo antes posible. Primero espero que podamos volver a entrenar", sostuvo.

"Godoy Cruz está al día y hasta el 30 de junio vamos a cumplir como corresponde. Después veremos lo que viene", concluyó.