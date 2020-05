Reabre el Lumière y trasmitirá películas por streaming

El de 20 de marzo comenzó a regir el aislamiento total, preventivo y obligatorio que decretó el presidente Alberto Fernández por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, los cines debieron cerrar sus puertas con el objetivo de que no se aglomeren las personas.

Así nació la iniciativa de abrir el cine Arte – Lumière, un complejo audiovisual que rescata la tradicional sala inaugurada en los ’60. Será en el tradicional espacio de Diagonal Norte que forma parte de la historia cultural y que cerró a mediados de 2018 en su versión llamada Bama (Buenos Aires Mon Amour).

Esta primera fase de apertura del complejo, que integra las tres salas completamente remodeladas, será desde el estreno de una Sala Virtual que tendrá una proyección en streaming desde el sitio web cineartelumiere.com en atención a la emergencia sanitaria. Una vez levantada la cuarentena, el cine abrirá sus puertas al público.

La programación desde la Sala Virtual del Cine Arte Lumière -o “el Arte”, como se lo conoce históricamente- será a partir del 28 de mayo y se podrán ver las películas internacionales con títulos como “La Decisión” (Irán), “La Guerra Silenciosa” (Francia), El Árbol de Peras Silvestres (Turquía), y “La Casa Junto al mar” (Francia).

Se seguirá conservando la tradición del “buen cine” que marcó la historia de las salas como un espacio destinado al cine no comercial y no mainstream. Además, dará lugar también para películas de autores latinoamericanos y nóveles directores nacionales.

De esta manera, Cine Arte Lumière junto a los estrenos más importantes de ese “otro cine” programará películas clásicas y de culto. Ciclos focalizados en temáticas de género, diversidad, ambiente, derechos humanos, cine y literatura. Además, habrá conferencias, cursos de formación audiovisual, intervenciones artísticas y espectáculos.

Se propone respetar la tradición del Cine Arte de los años ’70 con cine político y social como los importantes ciclos de películas italianas, retrospectivas de realizadores en copias recientemente restauradas y espacio para nóveles directores locales e internacionales en el ciclo Opera Prima y películas premiadas en los grandes festivales internacionales que no llegan a los grandes circuitos de exhibición de Argentina.

Junto a los estrenos más importantes nacionales e internacionales, la nueva versión de “El Arte” promueve una comunidad de cinéfilos que participen, compartan, debatan sobre el cine de hoy y sugieran ciclos, proyecciones especiales, charlas y retrospectivas hechas “a medida” para seguidores de géneros, realizadores e intérpretes.

El Complejo es iniciativa de Orgaz Multicultural SAS, que conforman el programador local e internacional Oscar Ortiz, Gastón Gallo, realizador multimedia y audiovisual y Oscar Feito, periodista y cofundador de La Trastienda.



Programación



Jueves 28 de mayo: La Decisión



Jueves 4 de junio: La guerra silenciosa



Jueves 11 de junio: El árbol de peras silvestre



Jueves 18 de junio: La casa junto al mar