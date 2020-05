Running: su incertidumbre y algunas opiniones

La parálisis obligada en la actividad física a partir de la llegada del coronavirus da la sensación que de a poco va cediendo. Por ahora en cuentagotas, sobre todo en nuestro país, donde la prioridad pasa por los cuidados en la salud. No obstante, en determinadas provincias se han tomado decisiones de ir hacia una apertura cuidadosa, respetando los protocolos acordados con cada disciplina autorizada.

Para el running como varios otros deportes son momentos complicados. Cada año en Rafaela se sumaban grupos, para llegar a alrededor de una decena que alternaban los espacios de entrenamiento públicos día a día, hasta mediados de marzo. Si la imposibilidad de tener un pequeño tiempo para entrenar al aire libre produce desazón o fastidio a los corredores, mucho más preocupaciones genera en los instructores, y en la pequeña industria que vino rodeando estos años cada carrera en distintos puntos del país, ya sea en calle o trail.

En esta nota quisimos recoger opiniones y para ello convocamos a tres Profes de grupos locales de running: Ariel Magallanes (Runnea –CRAS-), Betina Lischet (Kalos Rafaela) y Ariel Torres (Wayra Running – Team).

En la primera consulta, les preguntamos si cuando se interrumpieron las actividades imaginaban que podría ser por tanto tiempo.

“En realidad, no sabíamos a que nos enfrentábamos, fue demasiado rápido su llegada y a medida que pasaban los días íbamos tomando conciencia de la situación. Después de los primeros 15 días, observando el resto de experiencias del mundo, entendimos que iba a ser largo, por lo que uno de los primeros trabajos que realizamos es la concientización del momento, de los sentimientos y sensaciones que podían llegar a aparecer”. (Ariel Magallanes).

“Yo al principio pensé que duraría un par de meses, marzo y abril, pero nunca me imaginé hasta mayo o incluso más. La verdad que de ninguna manera lo imaginé”. (Betina Lischet).

“Nosotros interrumpimos las clases el lunes 16 de marzo y sinceramente no esperábamos ni imaginábamos que fuera por tanto tiempo. Creeríamos que podría ser hasta fin de mes de marzo o principios de abril (Ariel Torres).

En medio de este período de aislamiento social obligatorio el contacto con los alumnos ha sido de manera virtual, tratando de orientarlos en lo que puedan desenvolverse físicamente en sus casas. En este punto nos comentaron:

“El grupo de entrenamiento RUNNEA cuenta con 58 personas en práctica deportiva, abarcando Triatletas, Running competitivo, Running Recreacional, Preparación Física General y Preparación Física Especial (Patín artístico). En estos momentos todos realizan una planificación que presenta variabilidad de trabajos de semana a semana, cuyo objetivo fundamental es mantener la funcionalidad motriz y la incentivación”, expresó Magallanes.

En este contexto, describió además situaciones que surgen dentro de estas emociones y sentimientos: “ansiedad (generada por la incertidumbre de todo tipo), negación (ejemplo “a mi no me va a pasar nada”), pensamientos catastróficos, lo cual conlleva a emociones de desesperanza o frustración. Ante este tipo de situaciones lo mejor es BLANQUEARLAS, es decir, tomar conciencia del aquí y ahora: ‘como me siento en este momento y que genera esta sensación, este sentimiento’”, completó Magallanes.

Por su parte, Ariel Torres puntualizó que “en Wayra tenemos 60 integrantes y también tratamos de mantenernos conectados de manera virtual. Cabe mencionar que dentro del grupo había atletas que estaban programando participaciones en el exterior, como por ejemplo Paula Colombero que tenía programado volver a ser parte del Maratón de Berlín (Alemania)”.

En tanto, Betina destacó que “de tener 50 alumnos aproximadamente, actualmente bajó mucho la cantidad de quienes siguen participando de las distintas modalidades virtuales que estoy ofreciendo”.

Luego de dos meses de inactividad, nadie se anima todavía a establecer fechas ciertas. Igualmente les consultamos: ¿Cómo ven al running en relación a otros deportes en la posibilidad de regresar a los entrenamientos? ¿Y en cuanto a las competencias, podrán ser posibles este año?

“Como entrenador, lo que mas me preocupa es cómo lograr una vuelta a la actividad al aire libre y que en 15 días no tenga a más del 50% de los practicantes en kinesiología. Si este año se realizan competencias, los corredores se van a apurar, van a querer recuperar el tiempo perdido, y eso puede terminar en muchas decepciones personales por no entender el tiempo que lleva recuperar las condiciones físicas óptimas o por lesiones por sobre-entrenamientos. Preparar la vuelta es un desafío grande”. (Ariel Magallanes).

“Es probable que vuelva, sí, a partir de agosto. Antes es imposible”. (Ariel Torres).

“Obviamente el running es uno de los que generaría menos inconvenientes para el regreso. Se puede entrenar en forma individual y por lugares poco concurridos, de esta manera no se generaría aglomeración de personas. Las planificaciones se pueden transmitir virtualmente y cada uno realiza su entrenamiento.

En cambio las carreras ya veo poco probable que se realicen en 2020. Aunque hay confirmaciones para fin de año. Al margen del covid muchos quedamos muy golpeados económicamente y cada evento significa un desembolso de dinero que hoy muchos no disponemos”. (Betina Lischet). (Fuente: todoapulmon-rafaela.com).