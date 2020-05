La ANSeS aún no atiende al público Suplemento Jubilados 20 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La ANSeS informa que las oficinas del organismo todavía no están atendiendo al público y sus empleados están trabajando a puertas cerradas hasta que se aplique el protocolo sanitario.

La apertura de las delegaciones se realizará según las regiones y localidades, ya que depende de la circulación del virus en cada una de ellas.

Desde la semana pasada, las oficinas se abrieron solo para el personal, por turnos y con medidas de seguridad e higiene, lo que permitió poner al día gran cantidad de trámites que habían quedado sin curso al momento de declararse la cuarentena.



ANSeS NO LLAMA

PARA PEDIR DATOS

La ANSeS recuerda y reitera que no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail, como tampoco por SMS (mensaje de texto de teléfonos celulares).

Ante el incremento de denuncias de estafas telefónicas durante la cuarentena obligatoria, sobre todo de llamados a personas en relación al trámite del IFE en los cuales se hacen pasar por personal del organismo, la ANSeS recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir ningún tipo de datos de tarjetas de débito o claves bancarias, en ningún caso.

En este sentido, y con la intención de evitar cualquier tipo de estafa a los ciudadanos y las ciudadanas, en caso de recibir cualquier tipo llamada en nombre de la ANSeS se aconseja no brindar información personal.