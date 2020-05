Avanza la firma de convenios Locales 20 de mayo de 2020 Redacción Por El acuerdo se llevó a cabo entre el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia y la Agencia para el Desarrollo Región Rosario.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia rubricó este martes un convenio con la Agencia para el Desarrollo Región Rosario (ADER) para el financiamiento de sectores comerciales, de servicios y mipymes industriales afectadas por la actual coyuntura económica, producto de la emergencia sanitaria declarada tras pandemia Covid-19. De la firma participaron el titular de la cartera santafesina, Daniel Costamagna, y el presidente de la entidad, Marcelo Trento.

“Estas son las acciones donde podemos articular entre lo público y lo privado, donde muchas veces se discuten los tiempos. Y nosotros queremos romper con ese paradigma y como Estado llegar en tiempo y forma”, aseguró el ministro, y subrayó: “Un crédito que llega tarde no sirve; tenemos que ser eficientes y eso se logra de esta manera, llegando en el momento en que se necesita inversión y capital de trabajo, porque los anuncios tienen que ir acompañados con el esfuerzo de ejecución”.

En sintonía, el funcionario afirmó que “este no va a ser un año fácil y por eso esta decisión del gobernador Omar Perotti. Para eso estamos trabajando, para que esta iniciativa se ponga en marcha lo antes posible, como así también la sociedad de garantías recíprocas, otro elemento que va a garantizar la operatoria y bajar las tasas para que sean amigables con los empresarios, en tiempos complejos como los que corren”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de la cartera productiva santafesina, Fabricio Medina, detalló: “Son 30 millones de pesos destinados a financiar comercios, servicios y mipymes industriales que no hayan sido exceptuadas para poder trabajar, o se le haya restringido la atención al público, como restaurantes y bares”.

Y amplió: “Es un convenio que tiene mucha territorialidad; son más de 28 distritos adheridos con muchas instituciones que la nuclean, y eso nos da garantía de que ahí se va a estar discutiendo el criterio de selección, la manera en la que se va a ejecutar y cómo se va a llevar adelante”.

Al respecto, Medina indicó que “cada una de las agencias y asociaciones regionales establece sus propios requisitos y hace un análisis de los sujetos de créditos. Como ejemplo, decir que un banco calificaría como sujeto de riesgo a una empresa que no haya facturado por 60 días. En este caso, el análisis no contempla esta problemática. En este caso, los requisitos van a ser los mínimos que garanticen la devolución de estos préstamos, transcurrido el período de gracia que son seis meses”.

Para cerrar, destacó que “serán hasta 300 las empresas y mipymes alcanzadas, si toman los créditos en su monto máximo, que son 100 mil pesos, aunque en promedio las solicitudes están entre 40 y 50 mil pesos. Por lo cual, estaremos entre 400 y 500 créditos los entregados solo de esta línea”.



ACCESO AL FINANCIAMIENTO

Para llevar adelante la iniciativa, el gobierno de la provincia tiene previsto destinar un monto de 125 millones de pesos para atender la necesidad de acceso al financiamiento por parte de aquellos sectores que no pueden acceder al crédito formal. En ese contexto, se definió que dicho monto se destine a crédito para atender el capital de trabajo de sectores de micro pymes industriales, de servicio y comerciales.

El monto del crédito es de hasta 100.000 pesos, con una tasa de un 13,5 por ciento anual. El plazo total es de 18 meses, con 6 meses de gracia y 12 cuotas mensuales. En cuanto la determinación de las características del sujeto de crédito, cada asociación realizará la evaluación correspondiente.