El atletismo mundial va reprogramando eventos

World Athletics, con el compromiso de la mayoría de los organizadores del Tour Continental y de la Diamond League, anunció las fechas de la temporada internacional de atletismo con eventos de un solo día entre agosto y octubre de este año.

El 11 de agosto se celebrará la primera reunión Gold del año del World Athletics Continental Tour, los Juegos Paavo Nurmi en Turku, Finlandia. Ocho de las diez reuniones del Continental Tour Gold originalmente programadas para 2020 se han confirmado para este año, aunque muchas se han reprogramado para que se celebren entre agosto y octubre.

La reunión de Nairobi, originalmente planeada para abrir la gira en mayo, se reprogramó para el 26 de septiembre, y las reuniones de Nanjing y Tokio están considerando fechas en septiembre-octubre, pero aún no se han confirmado. Se ofrecerá un premio total de al menos US$ 200.000 por cada reunión Gold.

Ocho de las diez reuniones del Continental Tour Gold originalmente programadas para 2020 se han confirmado para este año, aunque muchas se han reprogramado para que se celebren entre agosto y octubre. Algunas reuniones del Continental Tour Silver y Bronze también podrán seguir adelante, principalmente como competencias domésticas, comenzando desde el Memorial Josefa Odlozila en Praga el 8 de junio.

De los eventos de la Serie Mundial de Atletismo programados para 2020, sólo el Campeonato Mundial de Medio Maratón se llevará a cabo este año, el 17 de octubre en Gdynia, Polonia. El Campeonato Mundial de Pista Cubierta se celebrará en Nanjing, del 19 al 21 de marzo de 2021, pero el Campeonato Mundial Sub-20 en Nairobi, Kenia, y el Campeonato Mundial por Equipos de Carrera en Minsk, Bielorrusia, todavía no se han reprogramado.