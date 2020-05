Otra chance Locales 20 de mayo de 2020 Redacción Por REPITENTES

Los alumnos de las escuelas secundaria de Santa Fe que repitieron el año con hasta cuatro materias sin aprobar podrán volver a rendir en junio y si validan dos de las currículas adeudadas pasarán de grado. La resolución 0223/20 fue cuestionada por “modificar los métodos de evaluación de alumnos”. La diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Silvana Di Stefano afirmó que “anula un decreto y aplica con retroactividad una norma que modifica una situación ya resuelta”. La legisladora dijo que la resolución del Ministerio de Educación provincial, emitida el pasado 6 de mayo, “ha despertado el malestar de muchos educadores”. La decisión, afirmó, contradice una norma superior y establece “una clara desigualdad de criterios”.

El subsecretario de Educación Secundaria de Santa Fe, Gregorio Vietto, reconoció que se “modificó el sistema de evaluación por la pandemia del coronavirus” que cambió todo el escenario lectivo y aseguró que los alumnos no pasan de grado automáticamente sino que van a poder volver a rendir en junio. “Es para los chicos que repitieron el ciclo 2019 con hasta cuatro materias, no es para más de cuatro (previas). Pueden rendir en junio en una instancia extraordinaria hasta dos de esos espacios curriculares y hay fundamentos técnicos para esta medida excepcional”, dijo y la vinculó a una articulación de este año en curso con el ciclo 2021.

Con respecto a críticas sobre el “facilismo” o “premiar a quien no se esfuerza”, Vietto respondió en el programa A diario (Radio 2): “No los estamos aprobando, ni haciendo pasar de año, es otra oportunidad en donde ellos tienen que dar cuenta que los aprendizajes del 2019 fueron recuperados, y si no dan cuenta de eso no hay promoción”.



"AL REVES"

La resolución ministerial emitida a principios de mayo ha despertado el malestar de muchos educadores, principalmente en el punto 2 donde establece nuevas instancias de exámenes para alumnos que quedaron adeudando hasta cuatro materias, pasada la evaluación de marzo 2020 (es decir, los alumnos que repitieron el año que cursaban en 2019). “Es el mundo del revés”, cuestionó la diputada Di Stefano. “Esta norma contradice el decreto 181 del año 2009, que indica que el alumno que al finalizar el período de exámenes de febrero -marzo no hubiere alcanzado la acreditación en tres o más materias, deberá cursar nuevamente el año”, manifestó la legisladora, quien añadió: “Un ejemplo claro de la contradicción es que, un alumno repitente que en marzo empezó a recursar 4° año, digamos por caso, con esta resolución; una vez que vuelvan a las aulas en junio, agosto o cuando el gobierno así lo decida; empezará en 5°.”



CAMBIOS

El subsecretario de Educación Secundaria de Santa Fe reconoció que la medida es polémica y generó mucha discusión. “La semana pasada tuvimos videoconferencias con 400 equipos directivos, con opiniones diversas”, contó. “Un 20% se opone totalmente, otro 60% entiende que es más trabajo y que la resolución es inoportuna pero lo van a hacer y el 20% restante le pone nombre a la estadística y dice que Pepito o María puedan recuperar el año con esto”, graficó.