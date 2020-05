Seis positivos en la Premier League Deportes 20 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA) - La principal Liga de Inglaterra confirmó ayer tras efectuar test de coronavirus a futbolistas, cuerpos técnicos y personal, seis casos que dieron resultados positivos "en tres clubes", pero no especificó en cuáles.

"La Premier League puede confirmar que, el domingo 17 de mayo y el lunes 18 de mayo, 748 jugadores y el personal del club fueron evaluados para COVID-19. De estos, seis dieron positivo en tres clubes", indicó la Liga.

En un comunicado oficial que dio a conocer a través de su página oficial indicó además: "Los jugadores o el personal del club que hayan dado positivo ahora se autoaislarán por un período de siete días".

"La Premier League está proporcionando esta información agregada a los fines de la integridad y supervisión de la competencia", manifestó. Finalmente señaló: "La Premier League no proporcionará detalles específicos sobre clubes o individuos debido a requisitos legales y operativos". Según el protocolo de la liga inglesa, las personas que dieron positivo por coronavirus deberán estar en cuarentena durante al menos 7 días, separados tanto de su familia como del resto de los equipos.

Los clubes de Inglaterra regresaron este martes a los entrenamientos en grupos pequeños tal como se acordó durante una reunión que se llevó a cabo en la tarde del lunes y de la que participaron las 20 entidades. En tanto, había trascendido que la Premier League podría retornar a la competición próximo el 12 de junio, pero aún no hay ninguna información oficial y se estima que, tras conocerse los casos por coronavirus, la decisión se demorará.