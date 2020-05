A 20 años de la muerte de Natalia Fraticelli, a los 15 años Policiales 20 de mayo de 2020 Redacción Por Apareció estrangulada y con intoxicación medicamentosa en su casa de Rufino, y sus padres fueron absueltos tras varios años de detención. La última entrevista de su madre fue con LA OPINION.

Desde aquel 20 de mayo de 2000 nada volvió a ser como antes para la familia de Carlos Andrés Fraticelli -un rafaelino radicado en Rufino donde ejercía como juez-, su esposa María Graciela Dieser) oriunda de Aldea María, provincia de Entre Ríos) y un hijo varón (de nombre Franco) de la pareja.

El matrimonio fue condenado a prisión perpetua y años después -tras intervenir la Corte Suprema de la Nación- absuelto ante la comprobación de procedimientos procesales nulos en la causa.



UN CRIMEN QUE

SACUDIO AL PAIS

Natalia Fraticelli, de 15 años de edad e hija del rafaelino Carlos Andrés Fraticelli, por entonces desempeñándose como juez de Instrucción Penal de la provincia de Santa Fe, y de María Graciela Dieser, en la jornada del 20 de mayo del 2000 apareció muerta en su casa de la ciudad de Rufino.

Las crónicas de entonces daban cuenta de una alegre adolescente que evidenciaba un leve retraso mental, que había aparecido asfixiada, con las manos atadas y una bolsa plástica en la cabeza, y las contradicciones aparecieron desde un primer momento, cuando sus padres dijeron que "una banda de delincuentes había entrado a robar a la casa y que ellos la habían asesinado".

Incluso fueron quienes dieron noticia de lo ocurrido al juez Víctor Pautasso, y convocaron a un forense antes de dar aviso a la Policía. Posterior a dos años de investigación, la Justicia en Primera Instancia determinó que esa coartada era falsa y que los padres de la jovencita resultaron autores de filicidio.



UNA DE LAS CAUSAS

La prensa santafesina y nacional ser abocó a seguir prácticamente día a día el caso judicial, y de acuerdo a testimonios el retraso mental de Natalia había complicado las relaciones intrafamiliares que no pasaban un buen momento en 2000.

Y no todo quedo quedaba allí, dado que versiones indicaban la existencia de relaciones extramatrimoniales que habían trasformado en un infierno, la vida de los padres de Natalia.



RESULTADO DE LA

AUTOPSIA

La autopsia reveló que la adolescente había sido estrangulada mientras dormía, y que anteriormente le habían sido suministrados medicamentos contraindicados.

En consecuencia, las sospechas se direccionaron hacia los padres, y en ese contexto dos días después de la muerte de Natalia su madre fue detenida, en tanto Fraticelli enfrentó un jury de enjuiciamiento que lo destituyó, y luego se llevó a cabo la detención.

Y en el transcurso de 2002, el juez de sentencia Fernando Vidal halló culpable al matrimonio del delito de homicidio por estrangulamiento, doblemente calificado por vínculo y alevosía.



EL PROCESO Y LAS

DERIVACIONES

Con el correr del tiempo, la prensa dedico tiempo y espacio a la referencia de que los problemas judiciales y procesales acompañaron a la causa casi desde su mismo nacimiento.

Y como consecuencia de que Rufino se erigía como una población relativamente pequeña, los demás jueces del Distrito se declararon incompetentes por tener una relación de camaradería y aprecio por el juez Fraticelli, por lo que el entonces gobernador Carlos Reutemann debió intervenir para que el matrimonio fuera juzgado por magistrados pertenecientes a otro distrito judicial de la Provincia.

El fallo de primera instancia del juez Vidal fue apelado por los abogados defensores, y la sentencia llegó en recurso extraordinario en 2006 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revisó la sentencia a prisión perpetua de los esposos y el proceso, por "prejuzgamiento" en el caso investigado por homicidio.

Así las cosas, el 9 de agosto de 2006 los padres de Natalia obtuvieron la libertad condicional tras seis años de prisión.

Cabe recordar que durante el transcurrir de la fecha de muerte de la jovencita hasta la liberación de sus padres, estos se divorciaron y formaron nuevas parejas durante su estadía en prisión.

Y tras la liberación el exjuez volvió a Rufino, en tanto María Graciela Dieser se radicó en Rafaela junto a su familia.

Finalmente, el viernes 20 de noviembre de 2009 la pareja fue absuelta por la Cámara Penal de Venado Tuerto.



¿UN "ESTORBO"?

Una crónica periodística dio a conocer que Carlos Risso -magistrado de Melincué que instruyó las primeras actuaciones- apenas diez días después del crimen dijo "la mataron porque era un estorbo", y desde un primer momento pidió el desafuero de su par de Rufino a fin de que pueda responder a citaciones y ser investigado.



RESPUESTA DE

FRATICELLI

Y sobre dicha afirmación, en octubre de 2006 tras recuperar la libertad Carlos Fraticelli declaró ante la prensa "soy inocente y me duele que (los jueces) hayan dicho que Naty era un estorbo para la familia. María Graciela (Dieser) fue una buena madre y ambas se querían mucho", sentenció finalmente.



LA ENTREVISTA QUE

NO SE PUBLICO

Semanas antes del suicidio (11 de abril de 2012), en el departamento que ocupaba en la calle Sarmiento María Graciela Dieser recibió al periodista Rubén A. Armando, tras un acuerdo previo concretado mediante una llamada telefónica desde la redacción de LA OPINION.

La charla duró casi una hora, y se abordaron diversos temas de la vida incluido lo relacionado a la familia en general.

Finalmente, la entrevista no se publicó por expreso pedido de la mujer, quien al finalizar solicitó "aguarde un tiempo antes de publicarla, por favor".

Y en la despedida, en la puerta del departamento (que da a un pasillo), junto a un fuerte apretón de mano el periodista escuchó "hasta siempre, y cuídese mucho".