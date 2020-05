Murieron en un incendio Policiales 20 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SANTIAGO DEL ESTERO, 20 (NA). - Una mujer y sus dos hijas, de seis y nueve años, murieron tras incendiarse la vivienda en la que residían, en la localidad santiagueña de La Banda, aledaña a la capital provincial.

El trágico hecho se registró durante la noche en una vivienda situada en la esquina de las calles Aristóbulo del Valle y Alfonsina Storni, en el barrio Quilmes, al Este de la localidad.

Al producirse un incendio en la vivienda, que causó daños totales, vecinos y bomberos acudieron al lugar y rescataron a la mujer y las tres niñas, las cuales fueron llevadas en ambulancia al Centro de Salud de La Banda, según informó el diario El Liberal.

Los médicos del lugar no lograron salvarle la vida a las tres víctimas, quienes perecieron poco antes de la medianoche por asfixia por monóxido de carbono.

Las mujeres fallecidas fueron identificadas como Adriana Santillán, de 33 años, y sus hijas Ornella Díaz, de seis años, y Eliana Díaz, de nueve.

El incendio se habría originado por causas aún no determinadas, en una habitación situada en los fondos de la vivienda que era utilizada para guardar papeles.

Los vecinos encontraron a la dueña de casa y las niñas abrazadas y ya inconscientes, mientras que no presentaban lesiones causadas por las llamas.