Cuatro nuevos casos de coronavirus en Santa Fe

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó anoche que se registraron 4 casos nuevos de COVID-19 en la Provincia, concretamente en la ciudad de Rosario, por lo que el total de infectados desde el inicio de la pandemia llegó a 249.

Uno de los casos es el del hombre que es viajante y se trasladó a la provincia de Buenos Aires la semana pasada y otros dos son de personas que tuvieron contacto directo con este hombre. El paciente restante está en estudio para determinar las causas del contagio, según indicó el diario La Capital. A partir de estos nuevos contagios, se intensificaron los controles viales sobre la autopista entre Rosario y Buenos Aires.

La Dirección Provincial de Epidemiología señaló que del total de casos, 243 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza). Asimismo, precisó que hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia y que un paciente continúa internado en cuidados intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 207 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). En la provincia se registraron 6.939 notificaciones de las cuales 6.517 fueron descartadas y 173 continúan en estudio.

En tanto, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia detallaron ayer que "no hay casos nuevos de pacientes con COVID-19 en Rafaela" a la vez que expresaron que "aún existen cuatro casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados". En este sentido, insistieron en que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía, por ello, se debe evitar salir de no ser necesario, y hacerlo con barbijo o tapaboca; conservar la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros e higienizar nuestras manos con agua y jabón o alcohol, evitando llevarlas a la cara".