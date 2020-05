Sensaciones y sentimientos Sociales 19 de mayo de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

SUSANA MERKE: EL ELEGIDO

Los humanos, buscadores insaciables de los tiempos que no están viviendo, sienten pasión por el futuro y por el pasado.

El futuro es fácil de predecir con poco margen de error (además cuenta la voluntad de cambio -o no- del presente), pero en cuanto al pasado, aunque parezca que se conoce casi todo, sigue presentando enigmas en cuanto a los modos y los enfoques.

“Los días desfilaban hasta agotar los argumentos. Resignados pactaban un común acuerdo (…)Aferrados al debate no advertían el vendaval que se avecinaba (…) y los encontraba a la intemperie sin saber cómo protegerse. A la par de este reducto que sólo miraba el hacer y dejar de hacer de los que allí habitaban, había un país atravesando un ascenso de la conflictividad obrera, como respuesta a la oleada revolucionaria instalada a partir de la Revolución rusa, la Semana Trágica de enero de 1919, las Huelgas de La Forestal en el chaco santafesino y la de los peones rurales de la Patagonia, acontecimientos claves para mostrar el escenario con el que debía enfrentarse el gobierno”)

Susana Merke avanza, retrocediendo a los años transcurridos, hacia la percepción de un tiempo y un lugar habitados de sensaciones y hechos.

En “El elegido” (Editorial Autores de Argentina, 402 páginas, año 2020) la autora presenta al lector una obra que fluye dinámicamente, intentando una aproximación de sensación real: una especie de pasado-presente que informe los hechos e identifique los personajes que va mostrando.

El período seleccionado es el de “Cien años de agonía en el Chaco santafesino 1919-2019”, como lo dice en la portada del libro, estando entre los sucesos la herida -que para muchos sigue abierta- de La Forestal, haciendo referencia también al accionar de los bandidos rurales y a la influencia de la masonería en pueblos del centro de la Provincia.

“No sé si fue lástima, piedad o cariño, pero sin dudarlo, lo apodaron el triste Juan. Delgaducho, desgarbado, con un remolino rebelde de pelo imposible de domar (…) parecía una caricatura (…) Aceptaron con recelo esa mezcla de humano y humanoide que con su sola presencia inspiraba un afecto especial y sincero, en lugar del lógico rechazo por lo infrecuente de su imagen”

Hechos, opiniones y vivencias se van alternando; a veces juntas, otras sueltas –casi casuales- informando al lector y al mismo tiempo sugiriéndole que complete por sí mismo la imagen que finalmente le llegará.

Dice y sugiere, relata e informa, conformando un libro-mosaico, de ángulos interesantes y abiertos, donde la verdad está en ella misma (“-Esta historia, señora, la debe conocer mejor que nosotros, porque fue su mujer en los últimos años, y estuvo muy cerca de la emboscada al fracasar la entrega del rescate”).

“El elegido” es, en definitiva, una interesante –y atrapante- propuesta donde historia y literatura se conectan, superando ideas preestablecidas de tiempo y espacio, penetrando agudamente en el interés del lector, en una inserción a una lectura que acompaña con intensidad.

Susana Merke concreta, de este modo, una obra destinada a todo tipo de público receptor. Lejos el texto de la “agonía” a la que alude en la portada, es el punto inicial de una existencia dentro de la verdad absoluta de la escritura, que es lo mismo que referir a la conquista de la amigable comunicación con el lector, profundizando el siempre interesante ámbito que crean la escritura y su instrumento indispensable: el libro.