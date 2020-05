Carta de lectores Carta de Lectores 19 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El tiempo de ayer. El tiempo de hoy



Sr. Director:



Y, así como un sueño, como una pesadilla de la que se desea despertar inmediatamente, nos cuesta creer hasta el día de hoy, que no fue un sueño, una pesadilla, sino algo real. Sí ¡ Real!. Quién más, quién menos recitó la frase: “siempre pensé que en el mundo algo iba a suceder”; pero este pensamiento quedó ahí, sólo como un pensamiento; y aquí

estamos, queriendo atravesar una muralla que nos aterra, nos condiciona y nos hace pensar en lo peor.

Los hábitos de higiene, se acentúan, como el distanciamiento, y si antes las sonrisas no se manifestaban, porque quizás a algunas personas no les importaba, o esquivaba el saludo, ahora ya dejó de ser una preocupación, porque los barbijos, se encargaron de darle la solución a aquellas personas pocas amorosas o esquivas, que andan por la vida. “De a uno y con 2 metros de distanciamiento”.

Pero todo esto, no será para avivar, resucitar lo bueno , reitero en algunas personas que están perdiendo; el saludo a la vida, al amor?. Y así sin ánimo de generalizar... No será para sentirse feliz de tener un trabajo, o la expectativa de buscarlo; y día a día tener la alegría, y la libertad de realizar las tareas que el mismo demanda, y al llegar al hogar; la recompensa diaria de encontrarse con la familia y el merecido descanso?. No será para darse cuenta, que con voluntad, lucha y fortaleza, todo se puede?. No será para sacar a luz, algo que ya se olvidó, que nutre y ayuda espiritualmente, que da paz y alegría: ser agradecidos?. No será que se olvidó mirar al cielo, su color, jugar con las formas de las nubes, ejercitando la imaginación, observar la luna, las estrellas, las flores y todo el encanto que cada estación nos ofrece?. ¡¿Cómo desperdiciarlo?!. No será para buscar a Dios, o volver a Él, nuestro único Salvador, junto a la Santísima Virgen María, que en Sus mensajes nos dice ”Si son Míos vencerán”?. No será para sentirnos y sabernos iguales, sin distinción de raza, color o poder económico?. No será para valorizar a la familia, a los hijos, hijas, cónyuge, las amigas, amigos, sin envidias, competencias, ayudándose mutuamente, sintiendo las alegrías

y tristezas de los demás como propias?. No será para descubrir o redescubrir el tesoro que cada uno tiene en su interior; mucho o poco pero al fin, tesoro?. No será, para sabernos que tenemos que ser sal y luz del mundo, para iluminarnos e iluminar a los que viven en tinieblas y contagiar el probar, el sabroso gusto de la vida?. No será, para internarnos

dentro nuestro y ver algo hermoso; el corazón, sentir sus latidos que nos dicen incesantemente que “¡Estamos Vivos!”?. Sobrevivir al virus, es deseo de todos los habitantes de este mundo, y así, renacer a los valores fundamentales para una armónica y feliz convivencia, entre todos los seres, que Dios creó con amor y por amor.¡ Qué así sea!.



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela