Más de ochenta estudiantes en las charlas informativas Información General 19 de mayo de 2020 Redacción Por SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL DE UCES

El jueves, en tres horarios diferentes, se llevaron a cabo, a través de Skype, charlas informativas sobre el Servicio de Orientación Vocacional (OVO) que desde la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Sede Rafaela, se brinda, de manera gratuita, a alumnos que están transitando el último año de su escuela secundaria.

Participaron más de 80 estudiantes de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Rafaela y de localidades cercanas como Clucellas, Moisés Ville y Lehmann, quienes generaron un importante intercambio junto a las profesionales del Servicio de Rafaela, a cargo de la Lic. Silvana Best, y de Nancy Ré, titular de la Cátedra de OVO de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Unidad de Orientación Educativa de UCES, Sede CABA, y Perla Zloto, también integrante de la Cátedra antes mencionada.

“Les informamos a los alumnos que el Servicio continuará normalmente durante este cuatrimestre, es decir que sostendremos la oferta de procesos grupales gratuitos dirigidos, fundamentalmente, a alumnos del último año de educación secundaria. Esos procesos son personalizados, se acompaña para que cada participante pueda ponerse a reflexionar sobre sus expectativas respecto al futuro, sus metas, sus anhelos, sus características y sus posibilidades. Que pueda acceder a información sobre las distintas alternativas que tiene: estudiar o trabajar, estudiar en la ciudad o en otras ciudades; y en función de todo ese trabajo, pueda decidir y avanzar en la construcción de su proyecto de vida”, explicó Silvana Best, responsable de OVO de UCES Rafaela.

En tanto, Best señaló que los procesos grupales comenzarán sobre finales de mayo, donde también participarán las profesionales de la Ciudad de Buenos Aires antes mencionadas, por lo que los Talleres estarán conformados por jóvenes de Buenos Aires y de Rafaela, así como de otras ciudades y provincias donde UCES posee sedes.

“Tuvimos un gran caudal de inscriptos y los chicos lograron expresarse en el marco de las charlas. Tuvieron un espacio para intercambiar con nosotras qué los traía a las charlas, qué les estaba sucediendo en relación a su futuro, qué preguntas tenían. La participación fue muy buena y todos tenían algún interrogante sobre el cual deseaban poder ponerse a trabajar y a profundizar”, expresó la profesional del Servicio de OVO Rafaela.

Asimismo, continuó diciendo que “como los cupos de los procesos grupales son limitados este año habilitaremos otra propuesta: talleres. Son propuestas más acotadas, que durarán un solo encuentro de 90 minutos y harán foco en una determinada temática que propondremos. Uno será, por ejemplo, darles herramientas para encarar la búsqueda de información. Esos talleres serán en el mes de junio y los informaremos por las redes sociales de UCES y lo difundiremos en las escuelas”.

El Servicio de OVO de UCES Rafaela funciona desde el año 2005 ininterrumpidamente y surge dentro del seno de la Licenciatura en Psicología como una necesidad intrínseca de la carrera que convergía con una necesidad social y local.

Es decir, que el Servicio nace como fruto del encuentro entre la Universidad y las fuerzas vivas de la comunidad a la que pertenecemos.

También es importante aclarar que está integrado desde sus inicios por una coordinadora, una co-coordinadora y los asistentes y/o pasantes “aprendices de psicólogos” que nos acompañan en cada cuatrimestre de cada año. La coordinación del dispositivo diseña las características de éste de forma tal que el asistente y/o pasante se inserte en un espacio de aprendizaje ya estructurado y en donde su labor asume tareas y características fijadas y enunciadas previamente.

Además, Silvana Best explicó que también se trabaja con pedidos de reorientación de chicos que transitaron alguna propuesta de educación superior y detectaron que no era esa la carrera que querían y tienen que volver a revisar qué es lo que desean hacer.

“La apuesta es seguir sosteniendo, como UCES lo hace también en el dictado de las clases virtuales, estos espacios de vinculación con el medio socio comunitario”, aseguró la profesional.