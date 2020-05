Deja sin festival internacional a España y sin visitas a Italia Información General 19 de mayo de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS

(TELAM, 19). - Los efectos de la pandemia de coronavirus siguen golpeando a la actividad musical en Europa donde hoy- por ayer- en España fue cancelado el Festival Internacional de Benicàssim y en Italia se suspendieron los recitales de verano animados por figuras como Nick Cave, Billie Eilish y Maluma.

El festival en Castellón tenía vendidos más de 37.000 abonos y anunciaba una grilla integrada, entre otros, por Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, indicó EFE.

Mientras que en Italia los productores musicales y organizadores de conciertos optaron por aplazar la temporada al verano de 2021 pero prometen que esa será "mayor y más mágica que nunca", se lee en un comunicado conocido ayer.

Las ciudades italianas dicen así adiós a conciertos muy esperados entre los que se cuentan el de la estadounidense Lana del Rey, artistas consagrados como Eric Clapton y Lenny Kravitz, la joven Camila Cabello y peso pesados de la escena local como Zucchero e Il Volo.

Por otro lado la Ópera de Roma también decidió levantar su temporada estival que cada año lleva a cabo al aire libre, entre las imponentes ruinas de las Termas de Caracalla.

Allí estaban anunciados el tenor Andrea Bocelli, el bailarín Roberto Bolle, el cantautor Claudio Baglioni y el violinista alemán David Garrett.