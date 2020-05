Bajo la mirada de una novela que cruza la realidad con el imaginario zombie Sociales 19 de mayo de 2020 Redacción Por LAS CARCELES ARGENTINAS

(TELAM). - Para su novela "Ultra Tumba", que transcurre en la actualidad durante un motín en un pabellón de mujeres de una cárcel argentina, el escritor Leonardo Oyola eligió una galería de personajes femeninos sensibles y vulnerables, lejos del estereotipo de la reclusa aguerrida que retrató el cine argentino a partir de films como "Correccional de mujeres", de Emilio Vieyra.

- Télam: ¿La relación entre la religión y los zombies de tu novela es cifra de algún mensaje?

- Leonardo Oyola: Al aparecer, en la religión aparece también la manipulación, que es una característica propia a la que está sometido este tipo de zombie que yo elegí narrar. La figura del bokor –sacerdote vudú- la cambié por la de una pastora evangelista. Una religión cuyo crecimiento en adeptos no deberíamos subestimar. Novelas en el prime time de nuestra televisión producidas por estas iglesias o una biopic como la del fundador y principal referente actual de la Iglesia Universal del Reino de Dios -"Nada que perder"- que acá en Buenos Aires la primera parte se estrenó casi en simultáneo con "Avengers: Infinity War" y que no llevó los millones espectadores que tuvo ese tanque pero que en salas con horarios rotativos tuvo un promedio de espectadores importantísimo, hablan de una presencia silenciosa e importante aún expandiéndose.

T.: ¿En tu novela hay algún homenaje al cine de género?

- L.O.: Pensé más en lo que hacen Leandro Avalos Blacha, Esteban Castroman y Hernán Domínguez Nimo en sus novelas con zombies que en la gran cantidad de películas del género que consumí. Estéticamente a las resucitadas de la Hermana Irma las quise acercar a los muertos de Lucio Fulci en "El más allá". Quise que las chicas privadas de su libertad desde la ficción, fueran más parecidas a "Leonera" de Pablo Trapero y no tan "Correccional de mujeres" (la película de Emilio Vieyra) sin por eso perder la presencia ni la actitud a lo Edda Bustamante. Que mis personajes femeninos estuvieran más cerca de la Linda Blair de "Nacida inocente" y no de la de "Rejas calientes". Y para la rivalidad entre Córdoba y Maracaná volcarme de lleno a una película de culto de artes marciales como lo es "El último dragón", la del Bruce Lee negro: Leroy Green.