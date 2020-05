Schulz no descarta Tokio Deportes 19 de mayo de 2020 Redacción Por HANDBALL

FOTO ARCHIVO NA ARQUERO./ Matías Schulz disputó 226 partidos con la selección argentina.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El histórico arquero de la Selección argentina de handball masculino, Matías Schulz, habló ayer sobre la posibilidad de participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pese a haber anunciado su retiro antes de la postergación de la máxima cita deportiva, y señaló que "la situación obliga a repensar todo".

"Mi idea era terminar mi carrera al final de esta temporada y tratar de coronarlo con los Juegos Olímpicos, que estábamos clasificados, pero la situación actual obliga a repensar todo un poco", manifestó Schulz en declaraciones radiales.

El arquero dijo que "se dio la casualidad de comunicar" el retiro el mismo día que anunciaron la postergación de Tokio 2020, que se disputará del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 debido a la pandemia de coronavirus. "Cuando uno estuvo y tiene la posibilidad de volver a participar, va a hacer lo imposible. No depende de mí solamente, pero no me cierro la puerta al 100 por ciento", añadió al respecto.

Y continuó: "Se cumplen 19 años desde que debuté en la Selección mayor. Armamos un grupo lindo, con el que la gente se identifica bastante y que hizo que crezca el handball en el país".

En cuanto a su actualidad, expresó: "Sigo ligado al club, tengo buena relación con el entrenador y tenemos una pequeña puertita abierta para jugar algunos partidos la temporada que viene, hay que ver en un año cómo está la situación".

Schulz disputó 226 partidos en la Selección argentina y pasó por diferentes equipos como Dessau-Rosslauer (Alemania), Anaitasuna, Antequera, Badajoz, Granollers (España), Nantes (Francia) y el Pfadi Winterthur (Suiza) antes de anunciar su retiro el pasado 24 de marzo.