Más detalles del Nascar y el nuevo automovilismo real

En el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, un país con 89.399 muertos y 1.484.804 por la pandemia mundial de Covid-19, la tradicional categoría estadounidense Nascar se convirtió, tras 70 días de parate, con protocolos y sin público, en la primera en el planeta en retomar la acción. Fue el domingo con las 400 Millas de Darlington, por la quinta fecha de la NASCAR Cup Series.

El vencedor, después de 293 giros fue Kevin Harvick (Ford), como informáramos en la víspera. El miércoles, en el mismo escenario, se desarrollará una segunda prueba, mientras que para el fin de semana próximo la caravana se trasladará a Charlotte, donde también realizará una doble presentación, con carreras el domingo 24 y el miércoles 27 de mayo.



EL AUTOMOVILISMO EN LA PANDEMIA

Recordemos que la competencia fue sin entrenamientos y sin clasificación, el orden de largada se resolvió por sorteo. También existió un acceso restringido al Darlington Raceway, donde cada uno de los 40 pilotos estuvo acompañado por apenas 15 personas, entre jefe de equipos y mecánicos.

Hubo exámenes de salud para todos los que ingresaron y el uso obligatorio de elementos de protección personal y cumplir con los protocolos de distanciamiento social a lo largo del día, medidas que adoptó el NASCAR, que utilizó la carrera para homenajear a los trabajadores de la salud: cada piloto llevó el nombre de médicos y enfermeros en el espacio donde figura su nombre.

Los equipos arribaron un día antes, para armar los boxes y alistar el auto, mientras que los pilotos debían ingresar cuatro horas antes de la largada. Por el protocolo, Harvick y su equipo tampoco pudieron fundirse en un abrazo para celebrar la victoria.

Al no tener actividad en los días previos, el asfalto no estaba engomado, por lo que el comienzo de la carrera los sobrepasos eran escasos, ya que sin agarre era fácil cometer un error y accidentarse. En total se dispusieron 10 banderas amarillas y 24 de los 40 pilotos cumplieron el total de vueltas.

El empuje del gobernador de Carolina del Norte fue determinante para el retorno de la NASCAR Cup Series: Roy Cooper consideró que los equipos de la categoría más popular de automovilismo de los Estados Unidos era un "negocio esencial".

El mexicano Daniel Suárez (Toyota Camry) vive a dos horas del circuito y comentó que desanduvo el trayecto en soledad, como aconsejó la categoría, corrió y regresó a su hogar. "No tuvimos público, patrocinadores ni familiares, son las condiciones que tenemos que aceptar para correr. Es un sistema de convivencia diferente, pero nos tenemos que acostumbrar", comentó, quien en la carrera del miércoles intentará un desquite, tras finalizar en el 25to lugar, a un giro de distancia del ganador.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, el regreso generó algunos descontentos y hasta mensajes amenazantes contra el Darlington Raceway. Los investigadores detuvieron al ciudadano Michael Donovan Avin, de 46 años, a quien se lo acusó de ser el autor de las advertencias, que remarcaban que era tenedor de 125 toneladas para armar explosivos. El NASCAR no realizó comentarios sobre los hechos que involucraron a la "La Dama de Negro", como se denomina al trazado.