Estados Unidos habló del fracaso de la OMS

19 de mayo de 2020

FOTO AFP ALEX AZAR. Secretario de Salud de EE.UU.

WASHINGTON, Estados Unidos, 19. - El "fracaso" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la pandemia de Covid-19 ha costado "muchas vidas", aseguró el secretario de Salud estadounidense, Alex Azar, en el primer día de la asamblea anual de la organización, realizada ayer.

"Seamos francos sobre una de las principales razones de que la epidemia haya escapado a nuestro control: esta organización fracasó en obtener las informaciones que necesitaba el mundo y su fracaso ha costado muchas vidas", declaró.

"Esto no puede volver a ocurrir, la OMS debe ser mucho más transparente y rendir cuentas", añadió en su intervención por videoconferencia ante la asamblea anual, que este año se celebra de forma virtual y está consagrada a coordinar respuestas contra la pandemia de Covid-19.

En abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo de la contribución de su gobierno a la OMS, por su desacuerdo en la gestión que el organismo ha llevado a cabo en la actual pandemia.

Azar señaló que Estados Unidos, el país con más muertes por coronavirus en el mundo, está consiguiendo ya éxitos en los tests en humanos de posibles vacunas contra el Covid-19, subrayó que "la forma transparente en que compartimos los resultados beneficiará a todo el mundo".

También, destacó que su país asignó 9.000 millones de dólares para financiar la respuesta contra la pandemia.

El funcionario dijo que hubo "un país que no hizo gala de transparencia", en alusión a China, origen de la pandemia, y criticó a la OMS por no permitir que Taiwán participe en la actual asamblea como observador, cuando podría haber dado un importante testimonio dado al éxito de su respuesta contra el Covid-19.