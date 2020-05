Vacuna experimental con resultados prometedores Internacionales 19 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

WASHINGTON, Estados Unidos, 19. - Moderna Inc. informó ayer que su vacuna experimental contra el Covid-19 mostró resultados prometedores en sus estudios iniciales y espera pasar en julio a la siguiente fase de la investigación con ensayos clínicos.

"La vacuna, llamada mRNA-1273, además resultó ser segura en general y fue bien tolerada en los estudios preliminares", dijo la empresa farmacéutica.

Los niveles de los anticuerpos presentados en los voluntarios fueron similares a los de las muestras de sangre de personas que se recuperaron de Covid-19, mostraron los primeros resultados del estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud.

Los participantes recibieron tres dosis diferentes de la vacuna y Moderna Inc. dijo que vio un aumento dependiente de la dosis en la inmunogenicidad, la capacidad de provocar una respuesta inmune en el cuerpo.

Otro de los puntos muy destacado es que también se descubrió que la vacuna mRNA-1273, en general es segura y bien tolerada en el estudio inicial, dijo el laboratorio.

Moderna Inc. lidera los esfuerzos globales en el desarrollo de una vacuna para el nuevo coronavirus y la semana pasada ganó la etiqueta de "vía rápida" de la agencia de salud de los Estados Unidos para acelerar la revisión regulatoria.

Como consecuencia del anuncio, las acciones futuras de Nueva York presentaban fuertes subas. Lo mismo ocurría con los mercados de valores de Europa.

Hace 11 días la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos había aprobado que la vacuna de Moderna Inc. para el coronavirus proceda a la fase dos de su estudio. La información había sido dada a conocer por la propia compañía el pasado jueves en un comunicado de prensa, en el que indicó que se estima que la nueva fase comience en breve.