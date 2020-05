Scaloni "no quiere estar encima del jugador" Deportes 19 de mayo de 2020 Redacción Por SELECCION ARGENTINA

FOTO ARCHIVO NA INCERTIDUMBRE./ "No sabemos cuándo vamos a jugar o si el calendario será el mismo", dijo el DT.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, consideró ayer que "es un momento delicado" como para pensar "solo en el fútbol" en medio de la pandemia de coronavirus, aunque lamentó no saber cuándo volverá la actividad en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

En un ciclo de coloquios denominado Conversaciones Estrella organizado por el club español Deportivo La Coruña, Scaloni remarcó la necesidad de "no ser muy invasivo ni molestar" a los jugadores del plantel albiceleste durante el receso. "En principio, teníamos partidos de Eliminatorias contra Ecuador y Bolivia prácticamente planificados que se suspendieron", señaló el director técnico. Y añadió: "Ahora no sabemos cuándo vamos a jugar o si el calendario será el mismo, y tampoco queremos estar encima del jugador, no ser muy invasivos ni molestarlos".

Para el entrenador de la Selección, "es un momento delicado como para estar pensando solo en el fútbol". Por otra parte, Scaloni habló de su relación con el capitán Lionel Messi, a quien describió como "un futbolista único, un hombre espectacular que quiere ganar con la Argentina".

Por último, recordó su paso por Deportivo La Coruña: "Mi meta ahora es la selección, pero mi corazón sigue estando en parte en La Coruña, una ciudad que me hizo hombre, me vio crecer". Sobre la chance de dirigir al club español, manifestó: "Me encantaría en un futuro, tiene una hinchada increíble".