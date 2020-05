Nico Gonzalez: "parecía un amistoso" Deportes 19 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB UN GOL EN LA PANDEMIA./ El atacante Nicolás González.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El delantero del Stuttgart, Nicolás González, el primer argentino en convertir un gol en el regreso del fútbol en Alemania, se refirió ayer a la reanudación de la competencia y aseguró que "los partidos son raros" y "se viven de otra manera" tras la suspensión por la pandemia de coronavirus.

"Es una locura todo lo que está pasando, los partidos son raros. Ayer me tocó jugar y convertir, pero no es lo mismo. Se vive de otra manera, parecía un partido amistoso. Obviamente que nosotros buscamos el ascenso y damos lo mejor", manifestó González en diálogo con la señal de cable TNT Sports.

Y agregó: "Fue un partido raro, todo silenciado, pero hay que sacarle lo positivo, volvió a jugarse el campeonato e hicimos lo mejor posible en busca de nuestro objetivo". El ex jugador de Argentinos Juniors, quien estuvo en las últimas convocatorias de la Selección argentina con Lionel Scaloni, convirtió ayer el empate parcial para Stuttgart, que luego cayó 2 a 1 ante Wehen y quedó tercero en la Bundesliga 2.

El delantero de 22 años, nacido en Escobar, anotó su séptimo tanto en el torneo de Segunda División (es el goleador de su equipo), octavo en la temporada y décimo desde que llegó a Alemania, en julio de 2018.

"Miedo hubo en todos lados, pero es más de lo mismo que sabemos todos. Nosotros empezamos a entrenar el 7 de abril de a grupos y tomando la mayor precaución posible. Hace dos semanas nos informaron la fecha de juego y a partir de ahí nos empezamos a entrenar de otra forma", relató González.

En cuanto al protocolo que incluye la recomendación de evitar los abrazos, entre otras cosas, consideró: "No debería haber tanto lío por eso porque nos hacen tres test por semana, nos viven tomando la temperatura y nos hacen todos los controles posibles". "Es difícil ponerte a pensar en esas cosas que no se pueden hacer, es lo que hicimos toda la vida, es difícil desacostumbrarse", concluyó.