Autos baratos: Chevrolet organiza un remate online de autos usados

Un total de 41 unidades integradas por modelos como Onix, Cruze, S10, Tracker y Trailblazer, entre otros, serán parte del remate online que realizará Chevrolet el miércoles 20 próximo.Las propuestas desvelan a muchos consumidores con la intención de conseguir un auto barato, en un momento donde, el dólar blue, dejó a todas las unidades a un valor más económico que lo normal.Las unidades, que están en la zona de Rosario y Zárate, son parte de la flota de la automotriz y otros vehículos que se utilizaron en acciones especiales, todas listas para recibir las ofertas online, con un valor base de 444.000 pesos.Para poder formar parte de esta subasta de los vehículos de General Motors, es necesario registrarse y crear un usuario. Esta cuenta deberá ser habilitada por la empresa de remate, y así se podrán conocer las condiciones de oferta y tramitar el pago de la subasta.Para hacerlo, se debe ingresar en la sección de "Cómo Participar", que es el primer paso, y da lugar a la habilitación. Esto implica colocar una serie de datos como si es persona física o jurídica, el país de origen, correo electrónico, CUIT o CUIL, usuario y contraseña.El usuario será validado dentro de las siguientes 24 horas, a través de un mail con la confirmación y ya está listo para comenzar a operar.En el segundo paso se accede a las condiciones de pago. La empresa vendedora, en este caso General Motors, publica los bienes a subastar, donde están ubicados y cuál es el martillero.También se explican las condiciones, que en este caso son las siguientes:* El cierre de la subasta será efectuado el 20 de mayo a las 14:00, en el portal NarvaezBid.* Para concluir con el proceso de habilitación, los interesados deberán ofrecer un Seguro de Participación de $20.000 por lote a ofertar. Deberá quedar cancelado hasta 24 horas previas al inicio de la subasta, bajo apercibimiento de quedar inhabilitado para participar de la misma.* Se les podrá exigir a aquellos interesados en ofertar en más de un lote, abonar el Seguro de Participación por cada uno de ellos, dicho depósito deberá efectuarse en la cuenta corriente de SBN Subastas (ver datos).* El comprobante de depósito bancario deberá enviarse escaneado a [email protected] * Si el interesado no resulta mejor postor por ningún lote, el valor del seguro de participación será reintegrado en su totalidad dentro de un plazo de hasta 7 días hábiles.* No está permitido aplicar el monto del seguro de participación como pago a cuenta de ningún concepto.* El usuario que hubiera resultado mejor postor, podrá solicitar el reintegro del seguro de participación, una vez abonado los valores detallados en las correspondientes liquidaciones (lote y comisión más gastos); el reintegro será realizado dentro de los 7 días hábiles a contar desde la fecha del pedido de devolución y de enviada la totalidad de la información requerida para proceder al reintegro.* En las condiciones queda también de forma explicita que los bienes serán subastados por cuenta y orden de la vendedora, con base inicial, al contado y al mejor postor.* Para los casos de los vehículos que aún conserven la garantía convencional del fabricante, los mismos estarán amparados por la garantía correspondiente, salvo en los puntos expresamente excluidos tanto en la descripción detallada del lote y en las presentes condiciones.* Para los casos de los vehículos que se entregan con Garantía Legal mecánica que incluye motor y transmisión, la misma se extiende por el término de 3 meses de entregada la unidad, siempre que no tenga causa en la negligencia, o mal uso por parte del comprador.* Una vez aprobada la oferta, el comprador deberá firmar una nota que contenga la aceptación de las condiciones generales, plazo de garantía, como así también del estado de la unidad.* Otro dato para tener en cuenta: todas las ofertas realizadas son irrevocables e irretractables. Las ofertas no se pueden anular y/o cancelar en ningún caso.* Los lotes tendrán horario previsto de cierre (reloj disponible en la sección de la pantalla del portal), siendo que, en caso que se reciba alguna oferta dentro de los últimos 3 minutos del cierre del lote, el cronómetro se retrotraerá nuevamente a 3 minutos, y así sucesivamente a cada oferta efectuada en el durante los últimos 3 minutos.Una vez aprobada la oferta por parte de GM, los oferentes recibirán un email de la aceptación de la oferta, por parte de NarvaezBid, momento a partir del cual comenzarán a correr las 48 horas hábiles en donde el usuario que haya realizado la oferta presentará el legajo impositivo y de lavado de dinero (la factura emitida por la vendedora se corresponderá con el titular del legajo).El pago de la factura deberá realizarse exclusivamente por transferencia bancaria desde una cuenta propia y de manera excepcional vía depósito bancario únicamente en efectivo.Los adquirentes deberán pagar a NarvaezBid, una comisión con valor de 10% más IVA sobre el valor del bien rematado. Adicionalmente, los adquirentes deberán pagar un Servicio por Gestión Administrativa, según el monto.Los automotores se entregarán una vez realizado la transferencia a nombre del adquirente; trámite que se realizará dentro de los 20 días administrativos aproximadamenteUna vez que se acuerdan y aceptan las condiciones, el tercer paso es ingresar al Livebid 360, donde se ve la pantalla de ofertas e inicia el proceso de apuestas.Los participantes recibirán los gastos y condiciones de subasta en su mail y desde allí podrán ofertar vía online desde cualquier parte del país. Se pueden hacer ofertas una por una, o dejar un monto máximo establecido.Una vez confirmada la venta, desde la web se contactan con el usuario que se quedó con el vehículo para hacer el pago y la gestión del retiro.En este caso, el subastador oficial debidamente inscripto en la Junta Comercial realiza la subasta en fecha, hora y local divulgados en periódicos de gran circulación y en el Portal Superbid.Las ofertas pueden ofertarse de viva voz (presencialmente o por teléfono de la Central de Atención), por fax, o correo electrónico a través del Portal de Subastas, que se recibirán, en cualquier una de las formas, en tiempo real y en condiciones iguales.Es posible acompañar la subasta por la web y oír la realización de la subasta de los bienes hecho por el Subastador.Antes de iniciarse la misma, se lee en voz alta las Condiciones de Venta y Pago de La Subasta, y empieza la realización del remate de los lotes, recibiendo las ofertas de los interesados.Se venderán los bienes en el estado en que se encuentran y a quien ofrecer mayor valor. (Fuente: Guillermina Fossati - iProfesional.com)